Een maand geleden kondigde de Britse premier Boris Johnson Freedom Day aan. Zo'n beetje alle coronamaatregelen werden opgeheven. Waar een corona-explosie verwacht werd, daalde het aantal besmettingen juist. Hoe het kan dat het zo goed gaat in Engeland.

"We verwachten zeker 100 duizend besmettingen per dag in de zomer." Die voorspelling deed de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid begin juli. Maar die prognose kwam niet uit. Gisteren werden 36 duizend nieuwe besmettingen gemeld, minder dan een maand geleden. Zo werden tijdens freedom day op 19 juli meer dan 40 duizend coronabesmettingen gemeld.

'Engeland loopt voor op ons'

Sindsdien worden er weer festivals georganiseerd, zijn de nachtclubs open, hoeft er geen anderhalve meter afstand meer worden gehouden en is thuiswerken niet langer de norm. Desondanks is een nieuwe coronagolf in Engeland uitgebleven.

"Engeland loopt qua coronavirus voor op ons. Het deltavirus gaat daar al langer rond, dus zijn meer mensen ermee in aanraking gekomen. Ook was de vaccinatiegraad al erg hoog toen de versoepelingen ingingen", zegt immunoloog Ger Rijkers van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg.

Verschil in uitgaanscultuur

In Nederland hadden we onze eigen 'vrijheidsdag' eind juni, toen het nachtleven weer openging. Toen het aantal besmettingen twee weken later explodeerde, werden de versoepelingen weer teruggedraaid.

"Ik denk dat het ook te maken heeft met een verschil in uitgaanscultuur. In Nederland heb je veel clubs en discotheken, waar mensen tegen elkaar aan dansen zonder goede ventilatie", zegt Rijkers. "In Engeland heb je veel meer pubs, daar zitten de mensen voornamelijk en is het makkelijk afstand houden."

Nachtleven veranderd

En volgens eigenaar Dave Cooper van de kroeg The Rising Sun in het Engelse Kettering doen de Britten dat ook: "Voor corona stond iedereen op elkaar aan de bar. Nu houden mensen afstand en blijven ze echt aan hun tafeltje zitten. Het nachtleven is blijvend veranderd door corona."

Dat herkent ook Monique Hawkins, die een kroeg heeft in Esher, iets ten zuiden van Londen: "De klanten wachten tot wij een bestelling op komen nemen en blijven netjes zitten."

Zelftest voor een huisfeestje

Sinds freedom day geldt er geen maximum aantal bezoekers meer. Hawkins heeft dan ook haar eerste thuisfeestje weer gehad.

"Dat vond ik best spannend. Mijn vriendin werd 50 en haar dochter 21. Dus het was een gezamenlijk feestje met jongeren en ouderen. Maar ze had wel gevraagd of iedereen van tevoren wilde testen. Mensen doen wel weer meer, maar wel op een voorzichtige manier."

Afwachten tot de scholen opengaan

De situatie in Engeland biedt volgens immunoloog Rijkers perspectief op onze eigen 'vrijheidsdag' in Nederland.

"De komende tijd moeten we heel kritisch volgen hoe het in Engeland gaat. Laten we nog even afwachten tot daar de scholen opengaan, want dat zorgt ook weer voor meer contact tussen mensen. Als er dan nog steeds geen stijging in het aantal besmettingen komt, is dat een geruststellend teken. Dan kunnen wij ook gaan nadenken over meer versoepelingen."