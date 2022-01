De rechterhand van de Britse premier Boris Johnson heeft in mei 2020 ruim honderd personeelsleden een uitnodiging gestuurd voor een tuinfeest, terwijl voor de rest van het land strenge maatregelen golden.

In de mails die ITV in handen heeft, is te lezen dat Martin Reynolds in mei 2020 het personeel uitnodigde om in de tuin van Downing Street "te genieten van het mooie weer", terwijl de Britten toen maar met één ander persoon buiten mochten afspreken. Vanmiddag was er in het Britse Lagerhuis een spoeddebat over 'Partygate'. Groot-Brittannië-expert Vanessa Lamsvelt vertelt hoe de bevolking en de politiek reageert op het uitlekken van de mails over het tuinfeest.

Wat weten we over het tuinfeest?

"Uit de interne mails blijkt dat ruim honderd personeelsleden zijn uitgenodigd voor het feest. Uiteindelijk zouden zo'n 30 tot 40 mensen komen opdagen, onder wie de premier en zijn vrouw. Omdat er een nationale lockdown was moest iedereen wel zijn eigen drinken meenemen.", zegt Groot-Brittannië-expert Vanessa Lamsvelt.

"Wat het helemaal pijnlijk maakt, is dat 55 minuten voordat de email naar buiten ging, een Britse minister in een persconferentie nog eens benadrukte dat iedereen zich goed aan de regels moest houden. Dat is vrij moeilijk uit te leggen."

Hoe komt de Britse zender aan de mails?

Zeer waarschijnlijk speelt Dominic Cummings, de voormalig hoofdadviseur van Johnson hierbij een rol. "Johnson zette hem in november 2020 af en sindsdien is hij uit op wraak en daar wint Cummings zelf ook geen doekjes om. Hij zal niet terughoudend zijn om met dirt naar buiten te komen", zegt Lamsvelt.

Johnson zelf reageerde schaapachtige in een interview en verschuilt zich achter een intern onderzoek dat loopt naar eerdere feestjes. En die lijn zag je vandaag ook terug in het spoeddebat."

Vanmiddag was er een spoeddebat in het Britse Lagerhuis. Wat waren daar de reacties?

"Johnson zelf schitterde in afwezigheid. En dat werd hem niet in dank afgenomen. De Conservatieven die het probeerden op te nemen voor de premier bleven erop hameren dat ze wachten op het lopende onderzoek. Zij werden door de oppositie uitgelachen. De oppositie was extreem fel en soms ook emotioneel. Zoals Jim Shannon, lid van de Democratic Unionist Party. Hij brak in tranen uit tijdens het debat. Hij moest zijn schoonmoeder alleen laten sterven, er mochten geen andere mensen langs komen."

"Morgen is het wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis en je kunt verwachten dat Johnson het vuur dan behoorlijk aan de schenen wordt gelegd."

Wat voor gevolgen kan dit voor Johnson hebben?

"Het lijkt erop dat hij zijn politieke graf steeds verder aan het uitgraven is. Opvallend vandaag bij het debat was dat er nauwelijks partijleden van Johnson in het Lagerhuis waren om hem te verdedigen. Dat geeft aan dat steun van de partij aan het afnemen is. En achter de schermen laten de Conservatieven weten dat ze koken van woede."

"Dit is de eerste keer dat hij zélf de hoofdrolspeler in het verhaal is. Ooggetuigen beweren dat ze hem daar gezien hebben. En het lijkt dit keer ook echt om een feestje te gaan, niet om een werkoverleg zoals hij eerdere feestjes in de tuin probeerde weg te zetten. Natuurlijk is dit niet de eerste keer dat Johnson een schandaal aan zich heeft hangen, maar deze politieke schade is onmiskenbaar. Je ziet dat hij ook wegzakt in de peilingen."