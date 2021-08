De vraag werd al opgeroepen in de persconferentie: mag de vrijheid van de een zich niet te laten vaccineren de vrijheid van een ander beperken? Ic-arts Girbes vindt dat de samenleving niet om corona moet blijven draaien. Hoe? Meer ic-capaciteit regelen.

"We moeten ermee dealen dat Covid blijft, ermee leren omgaan", stelt hoofd van de ic-afdeling van het VUMC in Amsterdam Armand Girbes. Volgens de arts moeten we erop letten dat niet alles in de samenleving om corona blijft draaien. Ook niet als 1,8 miljoen mensen niet gevaccineerd zijn en dus grotere kans lopen om in het ziekenhuis terecht te komen.

'Breid het aantal ic-bedden uit'

"We gaan ook geen wegen afsluiten, omdat een paar mensen dronken achter het stuur gaan zitten", beargumenteert hij. "Als er risicogedrag wordt vertoond, en dat is niet-vaccineren in zekere zin, moet je niet algemene maatregelen gaan afkondigen."

Is dat een pleidooi om de samenleving weer volledig te heropenen? "Er komt een moment dat iedereen de kans heeft gehad om gevaccineerd te zijn. En daar moeten we ons best voor doen om iedereen te bereiken."

100 of 200 bedden

"Maar ik zie liever dat er wordt gekeken naar de zorg zelf. We zijn 1,5 jaar verder, maar ik zie niks qua uitbreiding", stelt Girbes. Is er dan in al die tijd niet één bed bijgekomen op de ic? "Niet dat ik heb gemerkt", zegt Girbes. "En ik denk mijn collega's ook niet."

Daarom kijkt hij met spanning naar de ontwikkelingen van de komende maanden. "We hebben de capaciteit nog niet aangepast aan Covid. Ik denk wel dat dat moet gebeuren. Ik schat dat er wel 100 of 200 bedden bij moeten op de ic's."

Extra beloning voor verpleegkundigen

Ook bij de organisatie valt nog winst te behalen vindt Girbes. "Op dit moment behandelen vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland Covid-patiënten. Ik zou zeggen: zorg dat een aantal ziekenhuizen dat doen. Zodat je daar alle kennis en materiaal op één plek hebt."

Ook moeten ic-verpleegkundigen ervoor kunnen kiezen om op de corona-unit te werken, vindt Girbes. "Nu is dat geen keuze, terwijl het mentaal en fysiek zwaar werk is. En als iemand er bewust voor kiest, beloon diegene dan extra. Ofwel met meer vakantie, meer doorgroeimogelijkheden of meer geld."