Niet alleen de Duitse overheid maar ook bedrijven in Duitsland maken nu campagne om je te laten vaccineren tegen corona. Onder andere bedrijven als Shell, McDonald's, Burger King en Vodafone passen hun slogan aan om het vaccineren aan te moedigen.

Veel bedrijven voegen het Duitse woord voor vaccineren 'impfen' toe. Zo veranderde Nespreso zijn slogan van: 'Nespresso, what else', naar 'Impfen, what else?' en Shell Deutschland maakte er 'Deutschland hat die Energie zum Impfen' van. Annette Birschell, correspondent voor Duitse media in Nederland, is enthousiast: "Ik was echt heel blij toen ik het zag. Eindelijk hebben wij ook iets te lachen."

'Vrij snel trending'

De campagne slaat ook aan volgens Birschell: "Je ziet dat het op Twitter vrij snel trending was", zegt ze. Ook op Instagram en Facebook gaat het rond.

"Mensen waren verrast, er kwamen veel positieve reacties." Ze was zelf ook enthousiast over de campagne, vooral omdat het even iets minder serieus is en vooral luchtig wordt gebracht. Het laat je glimlachen, zegt ze. "En dat schiet een beetje tekort."

Reclamebureau

Zelf vond Birschell die van KitKat het leukst: 'Have a break, have a pieks (prik)', of die van Hornbach: 'Es gibt immer was zu impfen.' "Het idee komt van een reclamebureau uit Berlijn", vertelt Birschell over de campagne.

"Die hebben grote bedrijven aangeschreven en hun reclamebureaus gevraagd of zij ook de campagnes gaan veranderen. Dat hebben ze in korte tijd gedaan." Inmiddels doen nog meer bedrijven mee.

Verschil

Of het echt een verschil gaat maken voor de vaccinatiegraad kan Birschell niet goed inschatten: "Dat is de grote vraag, er zijn ook in Duitsland groepen die moeilijk te overtuigen zijn."

Die vind je vooral in Oost- en Zuid-Duitsland volgens haar: "In het Oosten zijn mensen wantrouwend tegen de overheid. In het Zuiden hebben ook weinig mensen zich laten vaccineren. Dat zijn veel landelijke gemeenschappen, die zijn eigenwijs en zeggen: 'Wij regelen het zelf wel hier' en daar zijn ook veel mensen die wantrouwend zijn tegenover de farmaceutische industrie en liever inzetten op homeopathie."

In Nederland?

Maar er is ook een groep die nu wel bereikt wordt door de commerciële bedrijven. "Je hebt ook altijd mensen die helemaal nooit bij de protesten zijn en die denken: 'ik kan toch geen corona krijgen, want ik ben veel te jong' of die zeggen: 'ik weet eigenlijk nog niet zoveel van de vaccinatie' en die trek je nu misschien toch over de streep."

Of Nederlandse bedrijven volgen is de vraag. McDonalds Nederland, VodafoneZiggo en Nestlé van KitKat en Nespresso laten weten dat ze hun Duitse broers en zussen (nog) niet volgen.