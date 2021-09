Veel Nederlanders halen opgelucht adem nu er meer versoepelingen aankomen, maar niet iedereen is in feeststemming. Ic-verpleegkundige Thomas Smits maakt zich zorgen over wat de herfst en winter brengen.

1,8 miljoen mensen zijn niet gevaccineerd, de deltavariant is een stuk besmettelijker dan z'n voorgangers, het griepseizoen moet nog beginnen en er moet flink wat reguliere zorg worden ingehaald. En dan is er nog het tekort aan ic-personeel.

Afscheid van 1,5 meter

"Het doemscenario dat daardoor kan ontstaan is code zwart, met andere woorden: dat we moeten gaan selecteren wie we wel en niet behandelen", zegt ic-verpleegkundige Thomas Smits (28) van het Amsterdam UMC.

Toch kondigen demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge vanavond versoepelingen aan. Onder andere wordt er afscheid genomen van de 1,5-metermaatregel. Smits is daar huiverig voor.

Te weinig bedden

"Ten opzichte van vorig jaar zijn we er qua ic-bedden op achteruit gegaan. Dat heeft alles te maken met uitstroom van personeel en ziekteverzuim", zegt Smits. "Verdeeld over de ziekenhuizen zijn er toch zeker 300 extra mensen nodig op de ic's."

De hoeveelheid ic-bedden in Nederland wordt op dit moment geschat tussen 950 en 1.050 bedden. "Er kan maximaal worden opgeschaald tot 1.350 bedden en dat is eigenlijk te weinig", zegt Smits. Niet dat dat nieuw is: "We roepen dit al jaren, maar nog steeds heb ik geen grote wervingscampagne gezien en er is nog altijd gedoe over arbeidsvoorwaarden." Hij vindt het onbegrijpelijk dat er "nog steeds niks gedaan is aan het vasthouden van personeel."

Politieke keuze

Zijn werk vindt hij inhoudelijk ontzettend leuk, vertelt Thomas, maar hij merkt ook dat het hem iets begint te kosten en dat ziet hij ook bij collega's: psychische klachten, lichamelijke problemen. Zelf heeft hij op zijn 28ste last van rugklachten.

Of de versoepelingen te vroeg zijn? "Het versoepelen van de coronamaatregelen is een politieke keuze en ik begrijp ook dat mensen er veel behoefte aan hebben, maar persoonlijk kijk ik niet uit naar de herfst en winter. We kunnen niet met zekerheid zeggen wat er op ons af zal komen, maar corona is er en zal blijven. Daar hebben we een reserve voor nodig."

Trots

In de tussentijd probeert Smits positief te blijven. "Corona heeft mij op professioneel gebied ook dingen gebracht. Ik ben de waarde van mijn vak meer in gaan zien, het gaf voldoening om iets voor de Nederlandse maatschappij te doen en het was heerlijk dat zoveel mensen aangaven ons te waarderen."

"Ik ben trots op wat we met z'n allen gepresteerd hebben."