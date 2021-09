Voor het eerst heeft het RIVM de vaccinatiegraad per gemeente in kaart gebracht. De Waddeneilanden zijn koploper, Urk scoort het laagst. Gezondheidseconoom Mierau vindt dat vaccineren nóg laagdrempeliger moet worden. "Liefst op elk moment van de dag."

"Eigenlijk moeten mensen zich op elk moment kunnen laten prikken", zegt Jochen Mierau. Hij is hoogleraar Economie van de Volksgezondheid en Wetenschappelijk Directeur aan de Aletta Jacobs School of Public Health. "Zo'n priklocatie hoeft nog net niet in de supermarkt, maar je kunt wel denken aan plekken zoals de huisarts, de apotheek of bij de bloedafname. Plekken die mensen echt vertrouwen. We hebben daarvoor in Nederland al een fijnmazig netwerk ingericht, dus maak daar gebruik van."

Kijk per wijk

Met veel interesse keek Mierau naar de gedetailleerde vaccinatiecijfers van het RIVM op gemeenteniveau, die Trouw op een rijtje zette. "Interessant, maar het geeft nog niet echt een beeld van de daadwerkelijke omvang. Wat dat betreft moet je per wijk kijken." Alleen dan kan de overheid gericht beleid maken om de vaccinatiegraad op te krikken, vertelt hij.

In Rotterdam hebben ze zo'n uitsplitsing al wel. Daar is per wijk te zien hoe hoog de vaccinatiegraad is. EenVandaag sprak er eerder over met onder andere huisarts Matthijs van der Poel. Binnenkort komt het RIVM ook met data op wijkniveau, laat een woordvoerder weten.

Samenleving activeren

Mierau juicht dat toe: "Deze gegevens kunnen ertoe bijdragen de samenleving te activeren. Bijvoorbeeld een huisarts, die deze cijfers ziet en denkt: we gaan er iets aan doen met z'n allen."

"Of een sportvereniging, die datzelfde ziet en samen met de GGD op zaterdagmiddag bij een voetbalwedstrijd een laagdrempelige bijeenkomst organiseert, waar goede informatie en de mogelijkheid tot vaccinatie wordt gegeven".

Overtuigen

Vooral in de zogenaamde biblebelt en in achterstandwijken waar veel mensen wonen met een migratieachtergrond, is de vaccinatiegraad laag. "Sommige mensen kun je niet bereiken, want die hebben er doelbewust voor gekozen zich niet te laten vaccineren. Die zijn simpelweg niet te overtuigen.

"Maar voor een grote groep geldt dat niet", vervolgt hij. "Je zou mensen die gevaccineerd zijn in zo'n wijk met een lage vaccinatiegraad kunnen inzetten als ambassadeurs. Ga met deze mensen het gesprek aan waarom zij juist wel gekozen hebben voor een prik."