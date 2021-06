Testen op het coronavirus om een restaurant, theater of bioscoop in te komen, als de Eerste Kamer daarmee instemt kan het vanaf juni verplicht worden. Is dat niet laat? "Ondanks vaccinatie kan die wet van pas komen", zegt gezondheidseconoom Jochen Mierau.

Dagelijks kosten de centra van Testen voor Toegang een half miljoen euro, terwijl er maar 10 procent van de capaciteit wordt gebruikt, meldde de Volkskrant gisteren. Tegelijkertijd lijkt testen voor toegang door het groeiend aantal gevaccineerden steeds minder nodig. Hebben we die centra, maar ook de testwet dan nog wel nodig? Mierau maant tot voorzichtigheid, want de pandemie is nog altijd niet overwonnen.

Teststructuur op orde houden

De wet niet invoeren is wat Mierau betreft nogal voorbarig. Want we zouden zomaar weer in een situatie kunnen komen waarin de testwet alsnog gebruikt gaat worden, legt hij uit. "Bij nieuwe varianten, of als mensen net als vorig jaar veel besmet terugkomen van vakantie, dan kan je voor de keuze komen te staan: gaan we weer in lockdown of we gaan testen? De structuur moet daarom op orde zijn."

Wel vindt Mierau dat de wet veel te lang op zich heeft laten wachten. "Dit had je al vorig jaar september moeten regelen", zegt hij. "Maar beter laat dan nooit."

Test als drempel

Sectoren die gebruik moeten gaan maken van testen voor toegang lopen daar niet warm voor. Zoals de horeca. Marcel Schlaman heeft een aantal horecagelegenheden in Groningen, een eetcafé, restaurant en een club. Hij zegt dat toegangstesten een drempel kunnen vormen voor mensen.

"Volgens de routekaart moeten we, zodra we meer dan dertig mensen in het restaurant hebben, ze allemaal testen", legt hij uit. "Terwijl in mijn zaak veel meer mensen kunnen zitten. Ik snap niet dat we niet naar vierkante meters kijken en hoeveel mensen er dan op anderhalve meter met goede ventilatie kunnen zitten."

Perspectief

Daarnaast mist hij ondanks het idee van testen perspectief hoe ze gebruikt gaan worden. "Ik heb ook een club, die staat al anderhalf jaar stil. Ik snap dat je daar geen anderhalve meter kan houden, maar over hoe we daar met testen gaan werken, is nog niks over bekend."

Dinsdag stemt de Eerste Kamer over de testwet.