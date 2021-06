Het vertrouwen in het Nederlandse vaccinatiebeleid is de afgelopen weken flink gestegen. Half april had nog slechts een kwart (28 procent) vertrouwen in het proces, nu, 6 weken later, is dat meer dan verdubbeld (62 procent).

Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag onder 23.000 leden van het Opiniepanel. Het onderzoek is gedaan na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op vrijdag 28 mei. Daar zei minister De Jonge dat iedereen die dat wil naar verwachting half juli geprikt kan zijn.

Vaccinatiebeleid was maanden 'rommelig en traag'

Toen Nederland in januari begon met vaccineren, hadden de meeste mensen (55 procent) nog vertrouwen in de vaccinatiestrategie, maar dat was van korte duur. Een maand later geloofde nog maar 37 procent in het Nederlandse vaccinatiebeleid en in april had nog slechts een kwart vertrouwen.

Vertrouwen in vaccinatiebeleid

De meeste mensen vonden toen dat het vaccinatiebeleid traag en rommelig verliep. Ook was er veel kritiek op de wijze van communiceren, vooral over het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. Slechts weinigen verwachtten toen dat iedereen die dat wil, in de zomer zou zijn gevaccineerd.

'Gaat nu beter dan verwacht'

Veel mensen zijn nu 1,5 maand later van mening veranderd. Dat de vaccinaties nu goed op stoom zijn, is daar de belangrijkste reden voor. "Het is nog allemaal niet perfect geregeld, maar er zit schot in de zaak. Het lijkt er eindelijk op", schrijft iemand.

Meerdere deelnemers zeggen dat het vaccineren beter loopt dan ze enkele weken geleden hadden verwacht. "De start was rommelig, slecht en onduidelijk", zegt iemand, "maar ik moet toegeven dat het allemaal goed lijkt te komen." Iemand anders zegt: "Nee, dit had ik een maand geleden niet gedacht, ineens gaat het zo hard. Gelukkig zat ik fout."

Communicatie

Tegelijk hebben veel mensen nog wel vragen. Zo zouden sommigen eerder willen weten welk vaccin ze krijgen en bestaat er onduidelijkheid over de vraag of iedereen in de zorg inmiddels is gevaccineerd.

Ook zijn er zorgen over het aandeel mensen dat zich niet laat vaccineren: "De communicatie had de afgelopen maanden veel beter gekund, dat had veel voor het draagvlak gescheeld. Hopelijk kunnen ze dat te kort aan draagvlak in sommige groepen nog herstellen", zegt een deelnemer.

Lees ook Vooral jongeren laten de basisregels los, nu er snel versoepeld wordt

Zorgen over coronavirus op laagste niveau sinds maart 2020

De positievere houding over het vaccinatiebeleid werkt door in het vertrouwen in de algehele aanpak van de coronacrisis. Half april had nog 39 procent vertrouwen, nu is dat 53 procent.

Vertrouwen in corona-aanpak

Tegelijk nemen de zorgen over het coronavirus rap af. 46 procent maakt zich nu zorgen. Dat is het laagste in meer dan een jaar. Sinds half maart 2020 is het percentage dat zich zorgen maakt over het coronavirus in Nederland niet onder de 50 procent gekomen.

Zorgen over virus

Meeste mensen verwachten ook na september coronabeperkingen

Minister Hugo de Jonge zei dat hij verwachtte dat alle coronaregels per 1 september kunnen worden geschrapt. Ondanks de positievere houding over de vaccinaties en het beleid, geloven de meeste mensen die uitspraak van Hugo de Jonge niet.

Vier op de tien (40 procent) denk en dat dat gaat gebeuren, maar de grootste groep (51 procent) is voorzichtiger. Zij denken dat er ook deze herfst en misschien nog wel langer, coronabeperkingen vanuit de overheid zullen gelden.