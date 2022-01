We gaan versoepelen, maar is het genoeg? David Jongen van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen vindt dat er best meer kan. "Het draagvlak is echt weg", zegt hij. Antropoloog Ginny Mooy vindt juist dat we voorzichtiger moeten zijn.

Opstandige burgemeesters, woedende provinciebestuurders en cafés die hun zaak weer opengooien, de geest lijkt volledig uit de fles als het gaat om het verzet tegen de coronamaatregelen.

Draagvlak weg

Bestuursvoorzitter David Jongen van het Zuyderland ziekenhuis snapt dat veel mensen het zat zijn en pleit voor een einde van de lockdown. "Ik ben voorstander van versoepelingen."

Er moet wat hem betreft geluisterd worden naar wat er leeft in de maatschappij. "Het draagvlak is echt weg voor dit soort verregaande maatregelen. Er moet weer een helder perspectief komen waarbij de samenleving stapje voor stapje weer open kan."

'Geloofwaardigheid staat op het spel'

Volgens Jongen staat er veel op het spel. "Het gaat ook om een stukje geloofwaardigheid. Als je alle risico's wilt uitsluiten, moet je alles dichthouden. Maar daar ben ik niet voor. Dit is wat mij betreft echt de laatste keer dat we in lockdown gaan."

Het ontmantelen van de lockdown moeten we 'stapje voor stapje' doen, vindt de ziekenhuisdirecteur. "Dat is een les die we afgelopen zomer hebben geleerd, toen zijn we echt te snel gegaan. Ik ben er voor om het geleidelijk te doen. We moeten ook waarborgen inbouwen, zodat ziekenhuizen niet opnieuw overstromen. Persoonlijk denk ik dat een 2G-beleid, waarbij we alleen gevaccineerden en mensen die corona hebben gehad, toegang tot bepaalde locaties hier goed bij kan helpen."

Bron: EenVandaag Ginny Mooy

Nederland geen Denemarken

Gedragsexpert Ginny Mooy is een stuk sceptischer over de mogelijke versoepelingen en is van mening dat we ons geen zand in de ogen moeten laten strooien door maatregelen in andere landen. "Heel vaak wordt naar Denemarken verwezen, waar geen lockdown is."

"Maar ik vind die vergelijking mank gaan. Daar geldt namelijk een veel strenger beleid op scholen. Daar wordt veel vaker getest, maar ook als er één besmet geval is in de klas moet de hele klas in quarantaine. Kortom, ze nemen daar veel meer preventieve maatregelen."

'Wij willen alles'

Volgens Mooy zijn dit soort maatregelen de reden dat de Denen zich veel meer vrijheden kunnen permitteren.

"Wij willen alles in dit land. Geen mondkapjes en testen, maar wel alles open. Daarnaast hebben we het eerder dit jaar veel te ver laten oplopen, daar betalen we nu de rekening voor."

Kwart ziekenhuispersoneel straks ziek

Maar volgens Jongen is niet zozeer de ziekenhuiscapaciteit het probleem de komende tijd, maar meer het wegvallen van personeel als gevolg van de omikron-golf. " Nu ligt het ziekteverzuim al rond de 11 procent, we verwachten dat dit wel eens kan oplopen tot 25 procent. Dan hebben we echt een groot probleem."

Om die reden denkt de directeur dat het versoepelen van de geldende quarantaineverplichtingen noodzakelijk is. "Ik ben ervoor dat die eisen nog eens tegen het licht worden gehouden. Als je corona hebt, maar verder geen klachten, dan moet je gewoon kunnen werken. Nood breekt wet in dat geval."

Weer gaan leven

Vooral voor alle ondernemers in de grensstreek hoopt hij dat er snel een einde komt aan de verplichte sluitingen. "Ons ziekenhuis zit vlakbij de grens. Iedere dag zien we rijen auto's de grens over gaan."

"Dat is zo vreselijk voor alle winkels en restaurants hier, die verplicht hun deuren op slot moeten houden", besluit hij. "We moeten echt weer een beetje gaan leven."