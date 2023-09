Morgen wordt voor het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen gedemonstreerd. Er zijn namelijk plannen om de spoedeisende hulp en operatiekamers op die locatie te sluiten. Acute zorg is dan alleen nog beschikbaar in een andere vestiging.

Omwonenden van het ziekenhuis zijn niet blij met de dreigende sluiting van afdelingen. "Ik vind het heel triest dat deze dingen gebeuren", zegt iemand uit de regio Parkstad, waar het ziekenhuis staat. "Mensen worden beperkt in hoe ze hier kunnen komen. Het is heel belangrijk dat het hier blijft."

'We zijn ons doodgeschrokken'

De demonstratie tegen het verdwijnen van voorzieningen als operatiekamers, spoedeisende hulp en intensive care in het Zuyderland Ziekenhuis wordt georganiseerd door de Ziekenhuisalliantie.

"Het is een samenwerking tussen negen gemeenten hier in het zuiden en maatschappelijke partners zoals de FNV en buurt- en zorgorganisaties", vertelt vertegenwoordiger Timoer Reijnders, ook fractievoorzitter van de SP in Heerlen. "Toen in juli bekend werd dat in 2030 deze voorzieningen hier worden weggehaald, zijn we ons doodgeschrokken als regio."

Bekijk ook 4 op de 10 mensen met laag inkomen verwachten problemen met betalen van zorgverzekering

Dichtbevolkt gebied

Geen spoedeisende hulp op korte afstand is 'een hele slechte zaak' voor Parkstad, zegt deelnemer Theo de Groot, fractievoorzitter van de Ouderen Partij in Heerlen. "Deze regio staat op plek 5 als het gaat om dichtstbevolkte gebieden in Nederland. We zijn groter dan Groningen en Eindhoven."

"Op een kluit waar zoveel mensen wonen is het niet meer dan normaal dat je in ieder geval ook de acute ziekenhuiszorg zo dicht mogelijk organiseert bij die mensen. Zeker als die regio al jaren onderaan de lijstjes bungelt als het gaat om armoede en hoge mate van vergrijzing", zegt Groot. "Dat zijn allemaal aspecten waarom het zeer logisch is om niet alleen de polikliniek, maar ook de 24-uurs service te houden."

Personeelstekorten

Waarom wordt dit dan zo georganiseerd? Personeelstekorten, zegt voorzitter David Jongen van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. "We zijn een topziekenhuis, maar we hebben één nadeel: we hebben twee locaties waar we 24 uur per dag, 7 dagen per week de boel in de lucht moeten houden. Dat kost gewoon veel menskracht."

"En in 2030 is die personeelskrapte veel groter, terwijl ook de zorgvraag meer toeneemt", vult hij aan. "Daarom kijken we naar een variant met één locatie met 24-uurs service en één locatie met dagbehandelingen", zegt hij. De locatie voor de spoedeisende hulp gaat naar Sittard-Geleen, 20 kilometer verderop.

Niet te doen met openbaar vervoer

Dat klinkt niet zo heel ver weg, maar vertegenwoordiger Reijnders zegt dat het in de praktijk anders is. "We hebben weleens als oefening berekend hoe lang het duurt om daar met het openbaar vervoer te komen. Dan ben je meer dan een uur onderweg."

"En als mensen met eigen vervoer komen, want dat doen ze vaak als ze naar de spoedeisende hulp moeten, zijn ze 25 tot 30 minuten extra onderweg. Dat kan het verschil zijn tussen weinig of veel schade, en tussen leven en dood."