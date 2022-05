Ziekenhuizen in de regio vrezen voor personeelsproblemen nu de spoedzorg mogelijk op de schop gaat. Bestuurder Inge de Wit van streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk denkt dat het concentreren van de eerste hulp ten koste gaat van patiënten.

Nederland telt nu 82 spoedeisende hulpafdelingen (SEH's) en dat aantal moet hoe dan ook naar beneden. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de toezichthouder voor de zorg, in een advies aan minister Kuipers van Volksgezondheid. Ziekenhuizen, met name die in de regio, zien niets in de plannen.

Te duur en inefficiënt

Directeur Regulering Johan Rijneveld van de NZa wijst erop dat sommige ziekenhuizen 's nachts te weinig patiënten op de eerste hulp ontvangen, terwijl daar elke nacht een heel medisch team paraat staat. "Soms krijgen zij gemiddeld minder dan 1 patiënt per uur. En een kwart van onze spoedeisende hulpdiensten ontvangt over de hele nacht van 23 tot 7 uur minder dan 2 ambulances."

Dat is te duur en niet efficiënt, zegt de zorgautoriteit. En dus moet de spoedzorg op de schop, oordeelt de zorgtoezichthouder. "Er zijn steeds meer hulpbehoevende ouderen, maar er is te weinig geschikt zorgpersoneel voor hen beschikbaar."

Ziekenhuis oneens met zorgautoriteit

Ziekenhuisbestuurder Inge de Wit van het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is het niet eens met de zorgautoriteit. Zij vindt dat het aantal patiënten op de SEH niets zegt over de functie en effectiviteit van de spoedpost.

"Een spoedeisende hulp heeft een brandweerfunctie. Dat betekent dat de hulpdienst altijd bereikbaar is in geval van nood, maar dat het er niet altijd druk hoeft te zijn." Bij een brandweer geldt hetzelfde, zegt ze. "Daar zien we ook liever dat er een nacht geen brand is."

Bekijk ook Huisartsenposten overbelast: telefonische wachttijden zijn soms een half uur of langer

Vrees voor patiëntenzorg

Als de eerste hulpafdeling van haar ziekenhuis moet sluiten, dan zal de patiënt verder moeten reizen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zegt De Wit. Menno Beukema is internist acute geneeskunde in het streekziekenhuis. Ook hij denkt dat sluiting van de eerste hulp nadelig is voor de patiënt.

De drempel om een klacht telefonisch af te doen wordt hoger, vreest hij. "Omdat het anders een uur rijden is. Mensen zullen dan langer wachten met hun besluit om toch maar naar het ziekenhuis te gaan", verwacht hij.

'Sluiting een gemis'

Hij verwacht de grootste problemen in de regio, omdat daar de afstanden tot andere ziekenhuizen het grootst zijn. "Zeker voor de wat oudere groep patiënten met chronische aandoeningen, is het sluiten van de SEH een gemis."

"Als mensen te laat naar het ziekenhuis gaan vanwege de afstand, kunnen dingen gemist worden", wijst hij op de gevaren. "Bijvoorbeeld bloedingen na operaties of ontstekingen bij mensen die chemotherapie doen."

Bron: EenVandaag Inge de Wit

Grotere personeelsproblemen

Door medische teams van de eerste hulpposten te concentreren, hoopt de zorgautoriteit de personeelsdruk in de zorg te verlichten. "Maar de personeelsproblemen worden hierdoor juist groter", zegt De Wit.

Ze verwijst naar navraag onder haar personeel in Winterswijk. "Ons zorgpersoneel is gebonden aan deze streek. Ze hebben ons laten weten niet te willen verhuizen als de eerste hulp dicht gaat. Dan zoeken ze iets anders."

Meer ziekenhuizen boos

Het streekziekenhuis Koningin Beatrix is niet het enige ziekenhuis met bezwaren. Ziekenhuizen in het hele land reageren boos op de dreigende sluiting van de eerste hulp en zeggen dat het rapport van de NZa simpelweg niet klopt.

De Wit: "Het rapport van NZa verraste ons allemaal. We herkennen ons er niet in, omdat we de onderbouwing van een aantal aannames missen." Minister Kuipers laat voor de zomer weten wat hij gaat doen met de nieuwe inrichting van de spoedzorg in Nederland. De Wit is ervan overtuigd dat patiënten en ziekenhuizen 'massaal in verzet' komen als hun eerste hulp moet sluiten.