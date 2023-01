Binnen enkele weken is voor duizenden asielzoekers geen opvangplek meer beschikbaar. De noodopvang gaat namelijk sluiten. Ondertussen blijven asielzoekers naar ons land komen.

We stevenen af op een 'maatschappelijk ontwrichtende' asielcrisis. Dat blijkt uit interne documenten van de immigratiedienst, het COA, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt het NRC vandaag. Binnen nu en 1 juni sluiten zo'n 35 locaties, blijkt uit cijfers van Nieuwsuur. Er moeten dit jaar meer opvangplekken bijkomen dan werd gedacht.

Afspraken nakomen

In Horst aan de Maas is de tijdelijke opvang inmiddels dicht. "Op de piek zaten er 154 mensen in de crisisopvang", vertelt burgermeester Ryan Palmen. "Het terrein bestond uit een grote tent met 36 units eromheen waar mensen konden slapen en verblijven."

De noodopvang werkte daar goed, maar het was een tijdelijke situatie, benadrukt Palmen. "Er zat een eindigheid aan. En dat heeft te maken met de geloofwaardigheid naar onze inwoners. We zeggen van tevoren hoe lang iets duurt en dan moeten we ons daar ook aan houden. Ook voor de toekomst, als we nog iets willen doen. Dan weten de mensen: we spreken af tot zo lang, en dat is het dan ook." En dat leek te werken, want toen de opvang wegging demonstreerden mensen zelf voor het behoud ervan.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas vertelt hoe de noodopvang in zijn gemeente verliep

Tussenlocatie

Voor de ongeveer 50 mensen die er op het einde nog in de opvang zaten, is onderdak gevonden in een opvang in Landgraaf. Palmen is blij dat de groep bij elkaar kon blijven. Ondertussen is hij bezig met de toekomst. Als er vanuit de overheid een beroep wordt gedaan op zijn gemeente, staat hij er voor open om te kijken wat er mogelijk is.

Palmen heeft zelf ook plannen. Hij zou graag een soort tussenlocatie willen in zijn gemeente, voor mensen met een status maar die nog geen woning hebben. "Als het mensen zijn die hier in de regio wachten op een huis, dan kunnen wij ze ondertussen alvast helpen met inburgeren en om de taal te leren."

Europees probleem

Ondertussen worstelen in heel Europa landen met de asielcrisis. Op 9 en 10 februari is er een top van Europese regeringsleiders. Op initiatief van Nederland wordt er dan ook over asiel en migratie gesproken. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers wil dat er werk wordt gemaakt van de terugkeer van afgewezen asielzoekers en hij pleit voor betere bescherming van de Europese buitengrenzen.

Daarnaast is het volgens Lenaers hoog tijd dat Europa gaat samenwerken. "Iedere Europese lidstaat beseft dat deze situatie in niemands voordeel werkt en dat een Europese oplossing, zelfs als die niet precies is wat sommige landen willen, altijd beter is dan de chaos die we nu hebben", zegt Lenaers.