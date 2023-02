Terwijl de Raad van State vandaag een streep zette door de nareisbeperking voor familieleden van statushouders, komt het CDA met een nieuw plan om migratie te beperken. "De timing is bizar", zegt advocaat Wil Eikelboom.

Een geheel nieuw plan is het niet van het CDA. De partij wil weer onderscheid maken in 2 soorten vluchtelingen, zoals dat ook tot 2000 in Nederland gebeurde. Het CDA vindt dat het twee-status-stelsel terug moet komen, waarbij vluchtelingen worden gecategoriseerd.

Tijdelijke bescherming

In het stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen die permanent in Nederland blijven en mensen die tijdelijk bescherming nodig hebben. Mensen in die laatste groep hebben in het plan minder rechten dan zogenoemde erkende vluchtelingen.

Ze krijgen een verblijfsvergunning van 1 tot 3 jaar. Ook kunnen ze geen beroep doen op het recht op gezinshereniging.

Nareisbeperking

Om dat recht is de laatste tijd veel te doen. Het kabinet legde vorig jaar een nareisbeperking op aan familieleden van statushouders. Die moesten 6 maanden langer wachten voordat ze naar Nederland mochten komen.

Het kabinet hoopte daarmee de zogenoemde asielinstroom te beperken. Het onderdeel van de asieldeal was lang omstreden en vandaag veegde de hoogste bestuursrechter die maatregel van tafel.

1200 mensen

"De maatregel is nu echt definitief van de baan", zegt asieladvocaat en voorzitter van de verenigingen van asieladvocaten Wil Eikelboom. Volgens hem kunnen door deze uitspraak zo'n 1200 mensen snel naar Nederland komen.

"Ze kunnen een visum ophalen op de Nederlandse ambassades. Dus daar zal het nu druk worden. Die zullen zo snel mogelijk deze kant op komen."

'Bezijden de realiteit'

Het plan van het CDA om vluchtelingen in 2 groepen in te delen, noemt Eikelboom 'juridisch complex'. Neem bijvoorbeeld Oekraïense vluchtelingen, zegt hij. "Die zouden onder de groep vallen die tijdelijke bescherming nodig heeft."

"Het CDA zegt: deze mensen kunnen een vergunning krijgen voor bijvoorbeeld 1 jaar en hoeven hun familie niet over te laten komen. Maar dat is bezijden de realiteit." De advocaat wijst naar gevluchte Syriërs. "Sommigen zijn hier al sinds 2015, dat zijn geen mensen die eerder terug hadden gekund."

Niet werkbaar

Eikelboom denkt dat het plan van het CDA niet werkbaar is, omdat het voor heel wat extra werk zorgt voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die moet dan per vluchteling gaan kijken in welke van de 2 categorieën die valt.

"Je kunt aan zien komen dat dit dus zal leiden tot veel meer rechtszaken", zegt de asieladvocaat.

'Maakt het complexer'

Daarom is Eikelboom niet te spreken over dit plan. Hij benadrukt dat de opvangcrisis niet alleen veroorzaakt wordt door een tekort aan bedden, maar ook door een tekort aan personeel bij de IND.

"Het is bizar om juist in een situatie zoals nu, tijdens de opvangcrisis, met zo'n plan te komen. Bizar om dan in dan situatie te zeggen dat de oplossing ligt in het complexer maken van die procedures."

Fatsoenlijk alternatief

Volgens het CDA is het plan een fatsoenlijk alternatief om de migratie te beperken. Dat is volgens Eikelboom echter geen uitgemaakte zaak.

"Iedereen mag daar zijn eigen mening over vormen natuurlijk. Je kunt je afvragen of het fatsoenlijk is om bijvoorbeeld tegen een Oekraïner of een Syriër die zich hier meldt, en voorlopig niet terug kan, te zeggen dat hij familie niet over mag laten komen.''