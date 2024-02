Het maximumaantal asielzoekers in Ter Apel wordt nog altijd overschreden. Daarbij zijn de afgesproken 100 plekken voor kansarme asielzoekers niet beschikbaar volgens verschillende raadsleden. De lokale politieke partijen overwegen een nieuwe rechtszaak.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet woensdag om middernacht voldoen aan de uitspraak van de rechter over het maximumaantal asielzoekers in Ter Apel.

Dwangsom dreigt

De rechter bepaalde op 23 januari dat het COA 4 weken de tijd kreeg om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de 2000 te krijgen.

Vanaf dan moet COA elke dag een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente wanneer het asielzoekerscentrum te vol is. Dit bedrag kan maximaal oplopen tot 1,5 miljoen euro.

'Het lukt gewoon niet'

Politieke partijen in Westerwolde zijn bang dat het COA deze deadline niet gaat halen. "Ik probeer te geloven dat het allemaal kan, maar dat is lastig als raadslid van Westerwolde weten we", zegt Eize Hoomoedt, fractievoorzitter Groenlinks Westerwolde. Maandagochtend verbleven er nog ruim 2200 asielzoekers in het aanmeldcentrum. Dat is 200 meer dan afgesproken.

Klaas Buigel van de VVD Westerwolde heeft begrip voor het COA. "Ik heb wel vertrouwen dat ze zich aan de afspraken willen houden, maar dat het ze gewoon niet lukt", zegt hij. "Ze zijn er geloof ik echt druk mee bezig maar in deze 4 weken zijn er niet zomaar locaties bij in het land. Dat heeft tijd nodig."

Niet in verhouding

Verschillende raadsleden frustreren zich over het feit dat de procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) in Ter Apel niet de beloofde 100 plekken heeft. In deze PBL-opvanglocatie wordt de procedure van kansarme asielzoekers versneld. Hierdoor zwerven ze minder rond door Ter Apel en omgeving, zodat er minder overlast zou zijn.

Maar de aparte, sobere opvang voor overlastgevende asielzoekers is sinds de oprichting nauwelijks uitgebreid. Er verblijven op dit moment 20 asielzoekers. Het totaal aantal asielzoekers in Ter Apel en het kleine aantal in de PBL, staat niet met elkaar in verhouding, vinden veel raadsleden.

Onbegrijpelijk

"De groep kansarme asielzoekers is rond de 250 in Ter Apel", zegt raadslid Gemeentebelangen Westerwolde, Marco Visscher. "Dat wil zeggen dat er nu 230 daarvan niet in de PBL zitten en min of meer hun gang kunnen gaan."

Hoomoedt van GroenLinks Westerwolde vindt het onbegrijpelijk dat de PBL niet vol zit. "Het was de bedoeling dat er eind januari 100 plekken zouden zijn, dat is nog niet zo. Ik snap niet dat er niet meer overlastgevers in de PBL zitten, want nu lopen ze tussen de andere mensen in de opvang en dat is niet goed", zegt hij. Hoomoedt doelt daarmee op onveilige situaties zoals geweldsincidenten die het afgelopen jaar voor zijn gekomen.

Gang naar de rechter

Wat Visscher van Gemeentebelangen betreft zou gekeken kunnen worden naar een gang naar de rechter over het aantal plekken in de PBL locatie. Ook de VVD wil met de raad bespreken wat er mogelijk is.

Hoomoedt van GroenLinks wil eerst afwachten of het COA zich morgen kan houden aan de uitspraak van de rechter over het maximum van 2000 asielzoekers. "Als ze dat niet halen, dan is de gang naar de rechter onvermijdelijk", zegt hij.

Realistisch?

Wilt Meendering van CDA Westerwolde zou de gang naar de rechter willen overwegen, maar hij vraagt zich wel af hoe realistisch deze is.

"Het contract over het maximumaantal asielzoekers in Ter Apel was heel helder. Maar ik vraag mij af of we kunnen aantonen dat het aantal overlastgevers dat nu in de PBL verblijft, niet in verhouding staat tot de 2200 asielzoekers die in totaal in Ter Apel verblijven", zegt hij.

Burgemeester naar de rechter

Het is niet de eerste keer dat er vanuit de gemeente een stap naar de rechter wordt gedaan. Al tijden kan het COA zich niet aan het maximum van 2.000 asielzoekers houden.

Met tegenzin stapte de burgemeester van Westerwolde Jaap Velema 4 weken geleden naar de rechter. Hij zag geen andere weg meer om de problemen in de opvang aan te kaarten.

Eerder al alarm GGD en inspectie

"De gevolgen van de problemen bij de asielopvang in Nederland worden nu al veel te lange tijd in onevenredige mate op Ter Apel en haar inwoners afgewenteld", vertelde Velema in januari.

Begin december sloegen zowel de GGD als de inspectie Justitie en Veiligheid nog alarm over de situatie in Ter Apel. Zij concludeerden een slechte brandveiligheid, geweldsincidenten, methadongebruik en slechte hygiëne.