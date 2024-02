Het COA gaat zich vanaf morgen houden aan het maximumaantal asielzoekers in Ter Apel. Dat bevestigt de dienst aan EenVandaag. De deadline van 21 februari werd vorige maand door de rechter opgelegd. Het COA zegt een oplossing gevonden te hebben.

Al jaren is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Met de gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum gelegen is, heeft het COA afspraken gemaakt. Er is afgesproken dat er maximaal 2000 asielzoekers in Ter Apel mogen verblijven. Het lukt het COA al lang niet zich aan die afspraken te houden.

Oplossing gevonden

De laatste maanden verbleven er vaak zo'n 200 tot 300 asielzoekers teveel in het aanmeldcentrum. De gemeente Westerwolde is daarom onlangs naar de rechter gestapt.

Een vonnis van de rechter bepaalde dat het COA zich moeten houden aan de afspraak. Er waren 4 weken de tijd om ervoor te zorgen dat er niet langer meer dan 2000 asielzoekers in het centrum waren. Elke dag dat het centrum te vol zat, zou betekenen dat het COA een dwangsom van 15.000 euro zou moeten betalen. De deadline hiervoor is in de nacht van woensdag op donderdag. Tegenover EenVandaag laat een woordvoerder van COA weten dat ze een oplossing hebben gevonden en zich dus aan het vonnis van de rechter zullen gaan houden.

Biddinghuizen

Een van de plekken waar mensen naartoe zullen gaan is de opvang in Biddinghuizen, in de gemeente Dronten. Ze waren daar al begonnen met het leeghalen van de noodopvang.

Een groot deel van de nodige opvangplekken zal daar vandaan worden gehaald, maar ook op andere plekken wordt een aantal mensen ondergebracht. Het is niet duidelijk of het om structurele opvang gaat.

Bekijk ook Belangrijke dag voor burgemeester Ter Apel: gemeente wint kort geding tegen COA én spreidingswet is aangenomen

Tegen verwachting

Het is tegen de verwachting van veel politieke partijen in Westerwolde, zij gaven deze week aan er weinig vertrouwen in te hebben dat het COA erin slaagde om zich aan het vonnis van de rechter te houden.

Maandagochtend waren er nog 2200 mensen in de asielopvang. Lokale politieke partijen gaven vandaag ook aan dat ze overwogen om opnieuw naar de rechter te gaan, als COA zich niet aan de afspraken gaat houden.