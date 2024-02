De gemeente Westerwolde 'betreurt het zeer' dat het COA in Ter Apel niet aan de door de rechter gestelde eisen voldoet. Ze verwacht dat de dienst snel extra opvangplekken regelt. Als dat niet zo is, wil de gemeente verdere juridische stappen zetten.

"Hoewel we, mede gelet op de uitlatingen van het COA, hadden verwacht dat het COA het vonnis van de rechter zou nakomen, moeten we helaas vaststellen dat dit niet het geval is", zegt een woordvoerder van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Vanochtend verbleven 2.032 asielzoekers in het aanmeldcentrum, terwijl dat er maximaal 2.000 mogen zijn.

Dwangsom van 150.000 euro

"We willen dat in Ter Apel een normale en veilige situatie terugkeert. Wij betreuren het daarom zeer dat het COA ondanks hun eigen standpunt en toezegging niet aan de eisen voldoet", laat de gemeente in een reactie weten.

De woordvoerder zegt dat de gemeente 'niet bereid is om dit te aanvaarden'. "Dit betekent dat wij aanspraak maken op de dwangsom die het COA ons hierdoor verschuldigd is." Het COA moet 150.000 euro aan de gemeente Westerwolde betalen voor iedere dag dat het maximumaantal asielzoekers wordt overschreden.

Verdere juridische stappen?

De gemeenste Westerwolde verwacht dat het COA de mensen die vanwege het maximumaantal eigenlijk geen onderdak mogen krijgen in Ter Apel, op zeer korte termijn ergens anders door de opvangdienst moeten worden opgevangen.

Wordt daaraan niet voldaan, dan zal de gemeente verdere juridische stappen zetten. "Bij voorkeur zien wij het echter zo ver niet komen", benadrukt de woordvoerder.

Gisteren hoge instroom

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA vertelde gisteren nog aan EenVandaag dat de deadline gehaald zou worden. Maar door de hoge instroom van asielzoekers kwam het aantal mensen dat in Ter Apel verbleef uiteindelijk op 2.032.

Ondanks alle inspanningen is het dus niet gelukt om te voldoen aan de rechterlijke uitspraak om onder de 2.000 personen te komen. Het COA zegt te blijven zoeken naar oplossingen om Ter Apel te ontlasten en doet opnieuw een oproep aan andere gemeenten om opvanglocaties beschikbaar te stellen.