Rechter: Geen juridische grond voor speciale overlastgeverslocatie in Ter Apel

Het was het stokpaardje van staatssecretaris Eric van den Burg: De PBL, een speciale locatie binnen een AZC voor overlastgevers. Maar de rechter heeft bedenkingen. Het lijkt volgens de rechter te veel op de gevangenis, zonder dat er iemand is veroordeeld.

Asielzoekers mogen in zo'n procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) maar 2 uur per dag naar buiten en het terrein van het asielzoekerscentrum mogen ze helemaal niet af. Daarmee is het volgens Inge Zuidhoek, de advocaat die een zaak heeft aangespannen, eigenlijk een gevangenis. "Het doel is het binnen de hekken houden van mensen, en daar is geen juridische basis voor zegt de rechter nu."

Ministerie gaat verder onderzoeken

De PBLs waren een prestigeproject voor Staatssecretaris Van den Burg. Overlastgevend asielzoekers zijn een groot probleem in Ter Apel en Budel, waar de grootste AZCs van het land staan.

Met dit project hoopte Van den Burg dat aan te pakken. Hij geeft aan dat het ministerie de uitspraak verder gaat onderzoeken. Er kan nog hoger beroep worden aangetekend, dus de uitspraak is voorlopig nog niet bindend.

'Op dit moment wordt de vrijheid van mensen beperkt'

Het ministerie kan dus nog in hoger beroep gaan. Toch is Zuidhoek hoopvol nu zij deze zaak heeft gewonnen. Volgens haar zou dit best wel eens de doodsteek kunnen zijn van het prestigeproject van Van den Brug. "Het lijkt me niet dat de staatssecretaris kan doen alsof deze uitspraak er niet ligt."

"Op de een of andere manier moet men daar toch aan slag met verdere wet en regelgeving", vertelt Zuidhoek. "Het moet ergens in verankerd zijn dat deze vrijheidsbeperking is toegestaan en dat het ook op die manier toetsbaar wordt. Dat is werk voor de juristen op het ministerie. Maar op dit moment wordt de vrijheid van de mensen die in PBL zitten beperkt, en het lijkt me dat dat niet kan blijven."

'Overlast moet nu écht stoppen'

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, vindt juist dat PBL's een oplossing kunnen vormen voor de overlast. "De reeks maatregelen die tot nu toe zijn genomen, blijkt ontoereikend", zegt de gemeente in een reactie. "De PBL had juist een oplossing moeten bieden voor de overlast die Ter Apel al jarenlang ervaart. Deze overlast moet nu écht stoppen."

Het COA is volgens de gemeente al bijna een jaar bezig met het inrichten van de PBL. "Ondanks herhaaldelijke beloftes van de staatssecretaris, stagneert de realisatie. Terwijl er in januari al 100 asielzoekers in de PBL gehuisvest moesten zijn, verblijven er nu slechts 30."