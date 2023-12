De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is de afgelopen 72 uur opnieuw toegenomen. Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, doet een klemmend beroep op gemeenten en landelijke politiek om niet langer toe te kijken.

"Ik ben heel boos", benadrukt Velema. "Collega-bestuurders gaan voorbij aan hun taak om nu in actie te komen."

De andere kant op kijken

Daarom doet hij een oproep aan gemeenten en de landelijke politiek. "Het eerste wat nodig is, is dat de politieke leiders de gemeenten en provincies oproepen om in beweging te komen. Dat ze ruimte gaan bieden voor reguliere humane opvang."

"Het ministerie en het COA hebben gemeenten benaderd om statushouders naar de gemeente toe te halen, zodat 16.000 plekken in de reguliere AZC vrij komen. Ik zie nu dat gemeenten in verband met politieke ontwikkelingen in het land kopschuw zijn en dat provincies de andere kant op kijken. Ze durven eigenlijk niet, en dat doet pijn."

'Geen gaaf land'

Als burgemeester die met dagelijkse problemen te maken heeft, zijn de discussies over 15.000, 50.000, of helemaal geen asielzoekers op dit moment niet het meest belangrijk. "Het is nu kritisch", zegt hij. "We hebben het hier over mensen die in Nederland verblijven en waar we geen opvang voor organiseren. Besluiten over instroom hebben pas op termijn effect."

De komende weken wordt de situatie meer kritisch als er niks verandert, zegt Velema. "Ik ben gister ook weer op locatie geweest. Ik vind Nederland op dit moment geen gaaf land. Dit land heeft moedige bestuurders nodig. Moedige politieke leiders die zeggen 'wat we ook doen aan de formatietafel, het is wel van belang dat het land op een nette manier georganiseerd wordt'."

Meerdere dagen in de wachtkamer

Op dit moment zijn de 1900 bedden op de COA plaatsen bezet in Ter Apel. "De tenten zijn er niet meer, maar de asielzoekers bij het aanmeldcentrum verblijven in dezelfde beroerde omstandigheden als vorig jaar, zegt burgemeester Velema.

"Het virtuele grasveld hebben we nu binnen georganiseerd in de wachtkamers, spreekkamers en recreatieruimtes." Daar verblijven nu al meerdere dagen rond de 400 à 500 mensen. "Daar zitten ook kinderen en kleine baby's bij, met alle gezondheidsrisico's van dien."

Geen groen licht

Het dorp is afhankelijk van de doorstroom naar andere gemeenten, maar die ontbreekt nog steeds. "Op navraag bij het ministerie en het COA is het zo dat ze locaties beschikbaar hebben, maar daar niet over kunnen beschikken, omdat gemeenten nog geen groen licht geven."

Sinds afgelopen zaterdag zijn er vrijwilligers van het Rode Kruis aanwezig om de asielzoekers te helpen.