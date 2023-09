Er komt geen tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers, heeft staatssecretaris Eric van der Burg laten weten. Een enorme teleurstelling voor de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. De hoop dat het dorp wordt ontlast, is weer verder weg.

Van der Burg was lang bezig met de plannen voor een tweede aanmeldcentrum, maar in geen enkele gemeente blijkt voldoende draagvlak. Dat zei hij tijdens het debat over de spreidingswet in de Tweede Kamer.

Perspectief is weer weg

Met de gemeente Alkmaar en Noordoostpolder liepen de afgelopen tijd gesprekken, maar die hebben dus niet geleid tot resultaat. Op dit moment lopen ook geen gesprekken meer met andere gemeenten.

"Het is teleurstellend dat het tweede aanmeldcentrum er niet komt. We hebben nu nog steeds niet het perspectief dat we er met elkaar als Nederland uit kunnen komen", zegt burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde.

'Nog lang niet uit de problemen'

De enige plek waar asielzoekers zich nu kunnen melden als ze in Nederland komen, blijft dus Ter Apel. De afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat mensen die zich bij daar meldden, buiten moesten slapen omdat het aanmeldcentrum vol was. "We zijn eigenlijk al sinds 2017 in afwachting van een tweede of derde aanmeldcentrum en keer op keer sneuvelt dat", zegt Velema.

"Er liggen op dit moment geen mensen bij ons in het gras, dus wat dat betreft hebben we waardering voor het harde werk van de staatssecretaris. Aan de andere kant zie ik ook wel dat de kwaliteit van de opvang slecht is en we nog lang niet uit de problemen zijn."

Spreidingswet

De burgemeester koppelt het uitblijven van een tweede aanmeldcentrum aan het Kamerdebat deze week over de spreidingswet. Dat wetsvoorstel moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van asielzoekers over Nederland. Vooral de noordelijke provincies vangen nu veel meer asielzoekers op dan de rest van het land.

Een beslissing over de wet is alleen uitgesteld, omdat partijen nog altijd veel aanmerkingen hadden op de plannen. "We zagen in aanloop naar het aangekondigde spreidingsbeleid dat behoorlijk wat gemeenten bereid waren om te kijken naar de mogelijkheden. Maar je ziet als dat weer wordt uitgesteld, gemeenten weer een stap terug doen", verzucht burgemeester.

'Zonder duidelijke richting, krijg je het niet voor elkaar'

Pas in de komende weken velt de Tweede Kamer nu een oordeel over de spreidingswet. Maar ook al wordt die daar aangenomen, steun in de Eerste Kamer is ook allesbehalve zeker.

Toch hoopt Velema heel erg dat de spreidingswet er alsnog doorheen komt. "Wanneer er geen duidelijke richting wordt gegeven hoe je dit met elkaar in Nederland organiseert, dan krijg je het niet voor elkaar."