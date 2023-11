De burgemeester van Cranendonck, die al een tijd wacht op een oplossing tegen de overlast door asielzoekers in zijn gemeente, is niet te spreken over de landelijke VVD. Die partij wil niet in een kabinet met de PVV. "Je moet opkomen voor wat hier speelt."

Geweld, intimidatie, diefstal: in Budel zijn ze overlast door asielzoekers die in het dorp worden opgevangen helemaal zat. Nu de formatie van een nieuw kabinet begint, doet burgemeester Roland van Kessel een dringende oproep aan de formerende partijen: ga aan de slag. Van Kessel, een VVD'er, vindt dat zijn partij geen verantwoordelijkheid neemt.

'Eerst aan tafel gaan'

"Nee, ik was er niet gelukkig mee", reageert Van Kessel op de houding van VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Zij heeft inmiddels herhaaldelijk gezegd dat haar partij niet met de PVV in een kabinet wil stappen. Maar daarmee trekt ze volgens de burgemeester veel te vroeg conclusies.

"Het is in deze fase veel te vroeg om dat te zeggen, nog voordat je aan tafel gaat. Zeker vanuit Cranendonck gezien moet je opkomen voor wat hier speelt en daar moet je je ook voor inzetten. Dus daar moet je ook voor aan tafel", roept hij de VVD-partijtop op.

Dalend draagvlak

In Den Haag moeten ze nu echt snel in actie komen, want de nood is hoog, ziet Van Kessel. Als burgemeester van Cranendonck, waar Budel onder valt, ziet hij dat het draagvlak voor de asielopvang de laatste jaren daalt. "En dat komt omdat wij een centrale ontvangstlocatie zijn, dus geen azc. Dat betekent dat we de afgelopen jaren steeds meer kansarme alleenstaande asielzoekers herbergen."

De overlast wordt veroorzaakt door zogenoemde 'veiligelanders', asielzoekers die een kleine kans hebben om een verblijfsvergunning te krijgen. En dat is ook juist de groep die het verpest voor de rest, benadrukt de burgemeester. "Het is een kleine groep ten opzichte van de rest, die overlast veroorzaakt."

'Veiligheid van inwoners voorop'

Dat de situatie in Budel en Ter Apel werd aangehaald in de verkiezingscampagnes van politieke partijen verbaast hem niet. "Het kabinet is gevallen op migratie. Ik was blij dat ons probleem geadresseerd werd, maar anderzijds gaat het natuurlijk niet alleen over Ter Apel en Cranendonck."

"Het gaat over hoe wij in dit land gezamenlijk dat probleem weten aan te pakken, waarbij we iedereen nodig hebben", legt hij uit. "Voor mij als burgemeester staat maar één ding voorop en dat is de veiligheid van mijn inwoners en daar pleit ik voor."

Verspreiden over het land

De oproep van Van Kessel is duidelijk: verspreid deze groep overlastgevende asielzoekers over het hele land. "Waardoor je hele kleine concentraties krijgt, zodat je dat dus ook in de gaten kunt houden en het beheersbaar maakt. Want het kan niet zo zijn dat Ter Apel en Cranendonck de last dragen van deze problematiek."

"Ik roep dan ook andere gemeenten op om die verantwoordelijkheid samen met ons te nemen", zegt de burgemeester. "Spreid je de zorg in het land, dan neemt de overlast in het hele land af. Zo kan het draagvlak voor de opvang ook mogelijk stijgen."

'Gereedschapskist is leeg'

Meerdere keren klopte Van Kessel aan bij de landelijke politiek om te benadrukken dat er echt actie moet worden ondernomen om de overlast in zijn gemeente aan te pakken. "Maar mijn gereedschapskist is leeg", stelt de burgemeester vast.

"Ik heb om hulp gevraagd in Den Haag. Ik bepaal zelf niet welke instroom in krijg", vervolgt hij. "Wat ik wel kan doen, is datgene dat ik al heb gedaan. We hebben nu gewoon hulp van buiten nodig." Hij wil dat mensen 'die feitelijk misbruik maken van het systeem' hard aangepakt kunnen worden.

Stip op de horizon

Ook vandaag gaat Van Kessel weer naar Den Haag om het probleem onder de aandacht te brengen. "Dat wij hier op korte termijn een oplossing nodig hebben, dat ziet iedereen. Maar ik denk dat de Nederlander ook oplossingen nodig heeft op de lange termijn. De stip op de horizon."

"En zorg ervoor dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft, van iedere gemeente in Nederland", benadrukt de burgemeester tot slot. "En laat niet alleen Cranendonck en Ter Apel in dit geval met die last zitten."