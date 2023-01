'Ik heb mijn ontslag ingediend bij de IND.' Deze mededeling van Thomas Huttinga op Linkedin heeft tot een stroom aan reacties geleid. Huttinga is het niet eens met het beleid over gezinshereniging. "Het bericht is meer dan een half miljoen keer bekeken."

Jurist Huttinga heeft zijn baan bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst opgezegd omdat hij niet voor een overheidsorganisatie wil werken die 'zonder wettelijke grond beleid blijft uitvoeren', schrijft hij op Linkedin.

Omstreden maatregel

Huttinga doelt hiermee op het vertragen van gezinshereniging voor vluchtelingen met een status. Dat is een politiek omstreden onderdeel uit de asieldeal: statushouders die nog geen woning hebben moeten 6 maanden langer wachten voordat ze hun familie over mogen laten komen.

De coalitiepartijen sloten afgelopen zomer de asieldeal nadat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zich zo veel asielzoekers meldden dat mensen buiten moesten slapen, omdat er binnen geen plek meer was.

Zonder wettelijke grond handelen

Oppositiepartijen zetten meteen vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van deze maatregel. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van coalitiepartij ChristenUnie zei dat de deal 'net te dragen' was.

Asieladvocaten vochten de nieuwe nareis-maatregel bij de rechter aan en werden in het gelijk gesteld. Nadat een tweede rechter de maatregel ook onwettig verklaarde, besloot Thomas Huttinga te stoppen met zijn werk als beslismedewerker nareis bij de IND, vertelt hij "Heel veel experts zeiden dat er geen juridische grond voor de maatregelen was, maar het is wel uitgerold. Het gevolg daarvan is dat de IND beleid uitvoert zonder wettelijke grond."

Niet veranderen

Huttinga vertelt dat hij zijn ontslagbesluit niet lichtvaardig genomen heeft. "De IND is altijd tegen deze maatregel geweest, maar uiteindelijk is hij wel uitgevoerd. Je kunt je verhaal doen, maar er verandert niks omdat er naar de staatssecretaris of de Raad van State wordt gekeken." De Raad van State (RvS) doet later uitspraak over de wettelijke grond van de maatregel.

"Ik wil niet alleen een politiek besluit uitvoeren, ik wil handelen naar wettelijke grond. Het uitvoeren zelf is niet het probleem, maar er moeten mensen zijn die ook zeggen dat het mag", vertelt Huttinga. Verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) heeft gisteren besloten de nareismaatregel te schorsen totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Mensenwerk

Huttinga zat op de afdeling waar wordt bepaald of een gezin mag nareizen of niet. "Je geeft toestemming of gezinnen herenigd kunnen worden. Er is beleid voor en dat voer je uit, maar het is mensenwerk. Je bent met mensen in gesprek. Als iemand uit Syrië komt, kan iemand vragen of zijn gezin mag komen. En dat beslis je dan", vertelt Huttinga over zijn werk.

"Maar wat mij tegen de borst stuit is dat diegene een brief krijgt waarin staat: 'Je familie mag komen, maar pas over 6 maanden.' Dat is heel kwalijk, want het is eigenlijk uitstellen. Die mensen moeten simpelweg wachten in erbarmelijke omstandigheden", vertelt Huttinga.

Toeslagenaffaire

Huttinga schrijft op Linkedin dat het uitvoeren van de maatregel ook 'zorgt voor een inbreuk op het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat, samen met imagoschade voor de Nederlandse overheid. Daarbij zal voor de tweede keer een uitvoeringsorganisatie schade oplopen'. Daarmee doelt hij op de toeslagenaffaire.

"Het kabinet blijft er kennelijk voor kiezen om te gokken met mensenlevens", vertelt hij. "Dat hebben we ook gezien bij de toeslagenaffaire, waarbij levens geruïneerd zijn", zegt Huttinga. Hij vindt dat er een soort stopknop moet zijn in dit soort situaties. "Dat je zegt: we dreigen nu tegen de wet in te gaan, moeten we hier niet wat mee? En dat er een mogelijkheid komt dat uitvoeringsorganisaties kunnen zeggen: 'We gaan hier niet in mee'.