Mensen uit Suriname die AOW hebben misgelopen, worden daarvoor gecompenseerd. Daarvoor heeft de regering nu 122 miljoen euro uitgetrokken. De reacties zijn verdeeld. Want is het wel genoeg?

Het gaat om mensen die tot de onafhankelijkheid in 1975 in Suriname woonden en dachten dat ze daar volledige AOW-rechten hadden opgebouwd. Dat bleek niet zo te zijn, met grote maandelijkse tekorten als gevolg. De compensatie komt neer op zo'n 4.000 á 5.000 euro per persoon, belastingvrij.

Elke maand 250 euro minder

Het geld gebruiken om eindelijk eens op vakantie te kunnen, of nadenken over of de compensatie de financiële gaten wel gaat dichten? In voormalig woon-zorgcentrum De Aarhoef in Rotterdam houdt de nieuwe regeling de gemoederen bezig.

De Aarhoef bestaat nu uit woningen, maar de oude gezamenlijke ruimte van het woon- en zorgcentrum is ook nog in gebruik. Op maandag komen daar veelal mensen met een Surinaamse achtergrond samen. Zo ook de 71-jarige Iene Breedveld. Ze weet niet hoeveel AOW ze mist, maar ze denkt dat het neer komt op ongeveer 250 euro per maand.

Voedselbank

Breedvelds familie ging op den duur naar Nederland. Zelf maakte ze eerst haar school af waarna ze haar familie achterna reisde. Ze dacht dat ze al AOW opbouwde toen ze nog in Suriname woonde, maar dat bleek niet zo te zijn. Daarom krijgt ze nu dus minder AOW.

Mevrouw Breedveld maakt gebruik van voorzieningen voor mensen met een laag inkomen, zoals de voedselbank en het Armoedefonds. "Het is niet leuk, maar je bent tevreden. Want je hoeft niet op de straat te zitten en te bedelen."

'Eigenlijk een schrijntje'

"Mijn gat is nog niet zo heel groot, maar kijk naar de oudere mensen, die op latere leeftijd hiernaartoe zijn gekomen", zegt Breedveld. "Dit speelt al zo lang. Er wordt al 30 jaar aandacht voor gevraagd. Mijn moeder liep 50 procent mis. Ze werd aan de bijstand gekoppeld, omdat dat meer was dan de AOW."

Helaas maakt de moeder van Breedveld deze nieuwe regeling niet meer mee. Breedveld vindt een bedrag van 5.000 euro eigenlijk een schrijntje, vertelt ze. "Dat is heel minimaal." De overheid stelt dit bedrag beschikbaar als een soort van erkenning, niet als een schadeloosstelling.

Niet 1 op 1 compenseren

In De Aarhoef vragen mensen zich af waarom er niet 1 op 1 wordt gecompenseerd. Dat mensen krijgen wat ze zijn misgelopen. "De Nederlandse overheid heeft nooit een beslissing of besluit genomen voor Suriname. Suriname trekt altijd aan het kortste eind", vertelt een meneer.

"Natuurlijk is 4.000 euro hartstikke leuk en fijn. Je kan er leuke dingen van doen. Maar het is niet het gat dichten."

Minder afhankelijk zijn

Breedveld zou het liefst zien dat haar maandelijkse bedrag wat omhoog gaat, in plaats van 1 keer een groot bedrag krijgen. "Dan kan je er toch veel mee doen", vertelt ze. Als haar bedrag omhoog zou gaan, zou ze minder afhankelijk van de overheid willen worden. "Als we maandelijks meer geld zouden krijgen, gaan mijn zorg- en huurtoeslag naar beneden. Dat zou ik willen."

Nu ze eenmalig een compensatiebedrag krijgt, gaat ze op vakantie. "Ik zie mezelf helemaal op Bali zitten. Met lekker eten. Heerlijk."