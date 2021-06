Het loopt helemaal uit de hand in Paramaribo. Alle ziekenhuisbedden liggen daar vol, terwijl de coronabesmettingen in Suriname maar blijven stijgen. "Er zitten hier mensen buiten voor het ziekenhuis aan een zuurstoftankje."

Terwijl het in Nederland de goede kant op gaat en we steeds meer gaan versoepelen, loopt het in Suriname helemaal uit de hand. Er is een groot tekort aan zuurstof voor patiënten en niet iedereen kan geholpen worden. Er moet gekozen worden wie er wel geholpen wordt en wie niet, zegt arts Sacha Rowling vanuit Paramaribo waar ze werkt in het Diakonessen Ziekenhuis.

Keuzes maken

"Helaas blijkt uit de praktijk dat we moeten kiezen op heel veel verschillende niveaus van zorg wie er behandeld wordt en wie niet. Het is niet alleen: wie krijgt er een ic-bed, maar ook: wie krijgt er beademing? En het komt dagelijks voor dat mensen thuis wachten op een bed in het ziekenhuis, die er normaal gesproken allang was geweest", vertelt Sacha.

Bron: eigen foto Sacha voor het ziekenhuis

Rowling ziet de meest dramatische taferelen in haar ziekenhuis. "Ik zie dat mensen heel ziek binnenkomen. Sommigen hebben bijna twee dagen op een bankje voor het ziekenhuis gezeten met een zuurstoftankje, wachtend tot er ergens in het land een bedje vrijkomt. Ook zijn er meerdere mensen die net binnen zijn gekomen en al een paar uur na opname overleden." Er zijn ook mensen die nog thuis zijn, terwijl ze eigenlijk allang in het ziekenhuis hadden moeten liggen.

Sacha Rowling vanuit Paramaribo in EenVandaag

'Als je mensen van 40 ziet doodgaan, blijft dat je bij'

Voor de artsen en verpleegkundigen is het een hele zware tijd in het ziekenhuis. "Iedereen is doodmoe", zegt Sacha. Ze studeerde een halfjaar geleden af en dit is haar eerste baan.

De schrijnende situatie maakt veel indruk. "Ik heb hele fijne collega's, dus dat maakt het dragelijker. Maar als je mensen hebt van 40 die binnenkomen, je ziet hen doodgaan en moet dat vervolgens tegen de familie gaan zeggen, dat blijft je wel bij ja."

Hulp vanuit Nederland

Zelf is ze gevaccineerd met een vaccin vanuit Nederland. Maar dat geluk heeft niet iedereen. Want de besmettingen blijven stijgen en de vaccinatiecampagne komt moeizaam op gang. "Inmiddels heeft nog maar 10 procent van de bevolking een eerste prik gehad, dus dat zien we ook nog niet terug in de ziekenhuizen", zegt Sacha.

Nederland zegde twee weken geleden toe 700.000 vaccins te sturen naar het land. Ook is de kans groot dat Nederland gaat helpen bij de logistieke ondersteuning van de vaccinatiecampagne, vergelijkbaar met de ondersteuning aan de Caribische rijksdelen. Om het gebrek aan zuurstof voor patiënten iets te compenseren zijn buurlanden om hulp gevraagd. Het land hoop dit weekend zuurstof te ontvangen uit Frans-Guyana.