Verzuim op de werkvloer loopt verder op door de coronabesmettingen. Werkgevers vragen medewerkers in quarantaine om toch te werken of hun vakantiedagen in te leveren. Mogen ze dat laatste wel doen? "Alleen met toestemming van de werknemer."

Vakbond FNV heeft sinds 1 december al tachtig meldingen ontvangen van werkgevers die dit van hun werknemers vragen. "Het is geen groot aantal, maar het laat goed zien welk probleem op dit moment speelt", zegt advocaat arbeidsrecht bij juridisch dienstverlener DAS, Pascal Besselink.

'Dreigen met allerlei maatregelen'

Werkgevers staan volgens Besselink voor een groot dilemma. Bedrijven worden getroffen door een hoog aantal ziekmeldingen. "Het is niet raar dat een paar werkgevers proberen hun medewerkers te forceren om te werken. Maar dat gaat van vriendelijk vragen tot dreigen met allerlei maatregelen."

Dat betekent niet dat werknemers deze maatregelen van hun baas ook daadwerkelijk moeten opvolgen. Bij een besmetting of nauw contact met een besmet persoon blijft het advies om in quarantaine te gaan, zegt Besselink. "Ook werkgevers moeten dat advies opvolgen."

Besmettingen op de werkvloer

Besselink zegt dat werkgevers een groot risico nemen als ze dit soort dingen van hun medewerkers vragen die eigenlijk in quarantaine moeten. Zeker wanneer ze een besmet persoon laten werken. "Als die een ander besmetten, krijg je te maken met een nog groter verzuim", zegt hij.

Een werkgever komt in nog grotere problemen als een medewerker kan aantonen dat de besmetting plaatsvond op de werkvloer. "Als iemand langdurig ziek wordt van een coronabesmetting, kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden."

Vakantiedagen opnemen

Sommige werkgevers gaan dus zelfs zo ver dat ze medewerkers vragen om vakantiedagen op te nemen tijdens hun quarantaine. Maar wees gerust, daar ben je als medewerker altijd nog zelf bij: "Het afschrijven van vakantiedagen kan op grond van de wet alleen met de instemming van de werknemer", vertelt Besselink.

"We moeten niet vergeten dat het een probleem is van werkgever én werknemer", voegt hij toe. Hij kan zich goed voorstellen dat werkgevers samen willen kijken naar een oplossing. Beide partijen kijken naar het 'delen van de pijn', volgens Besselink. "Dan kan een werknemer toch nog vakantiedagen opnemen. Maar dat kan alleen in onderling overleg."

Quarantaineregels

Sinds eind december zijn de quarantaineregels in Nederland aangepast. Mensen die nauw contact met een besmet persoon hebben gehad moeten 10 dagen in quarantaine, ook als zij gevaccineerd of genezen zijn. Om te voorkomen dat de maatschappij vastloopt hebben landen als België, Duitsland en Frankrijk de quarantaineduur verkort.

De nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft aan het OMT gevraagd om te kijken naar de quarantaineregels. Hij zei vandaag tegen RTL Nieuws: "Ik heb gevraagd of de regels nog wel bij deze huidige variant passen en of er mogelijkheden zijn om de regels aan te passen."