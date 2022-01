België is afgelopen zaterdag begonnen met het vaccineren van kinderen. "Het moet op een zo laagdrempelig mogelijke manier gebeuren", vertelt kindergeneeskundige An Bael. "We blijven weg uit de polarisatie en het moet een vrijblijvende keuze blijven."

De discussie was er in België wel degelijk, maar op het moment dat het vaccin beschikbaar werd voor kinderen, zijn ze er mee aan de slag gegaan. Kindvriendelijkheid is bij de campagne leidend. Zo kunnen kinderen in Antwerpen voor een prik in de lokale dierentuin terecht

Geen pas voor kinderen

"We zijn gelijk omgeschakeld naar de vraag hòe we de vaccins gingen aanbieden", vertelt dr. An Bael, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Het mag wat haar betref nooit uitmaken of een kind wel of niet gevaccineerd is. "Er moet geen pas komen voor kinderen, ouders moeten de keuze hebben en we moeten duidelijk vertellen wat de voordelen zijn."

Kindvriendelijkheid is de basis

De kinderen die in België naar een vaccinatie komen, krijgen te horen dat ze het zelf mogen weten. "Er wordt heel veel informatie gegeven, we zijn van het begin af aan van kindvriendelijkheid uitgegaan", vervolgt Bael.

Bael doelt daarmee op de taskforce die al maanden bezig is met experts om na te denken over hoe de boodschap overgebracht zou kunnen worden op ouders en kinderen. Bovenaan stond daarbij dat dit een boodschap moest worden die niet zou polariseren.

Bron: EenVandaag Kindergeneeskundige dr. An Bael

Afleiden werkt

Dat kinderen zich in een dierentuin kunnen laten vaccineren, draagt volgens Bael bij aan het plezier. "Vaccineren voelt dan niet als een ramp. We werven leraren en andere mensen die met kinderen werken. Niet om de prik te geven, maar wel om de kinderen te ontvangen."

In heel Vlaanderen zijn verschillende manieren waarop de kinderen worden ontvangen. "Alles wordt gedaan om de kinderen op hun gemak te stellen, onder anderen met filmpjes of zelfs tenten. Ze mogen dan met een lampje op zoek naar dieren. De kinderen moeten in de watten gelegd worden."

Liever niet op scholen

Niet in heel België kunnen kinderen naar de dierentuin, er zijn ook andere locaties. Wel wordt overal gezocht naar manieren om het zo 'leuk' mogelijk te maken. Vaccinatiecentra door heel België vullen het met hun ploeg in, onder aanwijzingen.

Zelfs de kleinste centra doen hun uiterste best het zo kindvriendelijk mogelijk te maken. Heel soms gebeurt de vaccinatie in een school, maar dat heeft Bael echt liever niet. "Het geeft de ouders extra druk om hun kind te vaccineren, maar dat is juist niet de bedoeling."

Zo aangenaam mogelijk

De Antwerpense Els van Doesburg heeft zich hard ingezet voor de vaccinatie voor kinderen in de dierentuin. Als schepen (de Vlaamse term voor wethouder) voor Gezondheidszorg ziet zij dat het vaccineren van kinderen een heel andere aanpak vereist dan het vaccineren of boosten van volwassenen.

"Hier willen we er echt voor zorgen dat ouders individueel begeleid worden, dat zij genoeg ruimte en tijd krijgen. Heel belangrijk daarbij is dat de omgeving voor de kinderen zo aangenaam mogelijk is, zodat ze aan hun vaccinatie geen onaangename ervaring overhouden."

Voordelen

Voor doctor Bael staat het belang van het vaccineren van kinderen in ieder geval als een paal boven water. "Het is maar deels waar dat kinderen niet ziek worden. Soms worden ook kinderen ernstig ziek of hebben ze ontstekingen aan het hart. Er is medische winst, ook al is die klein."

In Nederland komt het vaccineren van kinderen relatief laat op gang. Vaccins werden laat besteld en ouders kunnen vanaf volgende week dinsdag een afspraak maken voor hun kind tussen 5 en 11 jaar oud.

Nederland start eind deze maand

Nederland gaat dan uiteindelijk eind deze maand beginnen met het vaccineren van kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud. Terwijl het advies van EMA er al twee maanden ligt. Ondanks dat wellicht straks de omikron-golf al over het hoogtepunt heen is, beveelt kinderarts bij het Amsterdam UMC, Martijn van der Kuip, het vaccin voor kinderen van harte aan.

"Ik sta achter het advies. Het zijn hele goede terechte vragen die er onder ouders die twijfelen leven natuurlijk. Maar ik spreek als kinderarts én als vader: en we zien een kleine groep kinderen in het ziekenhuis na een corona-infectie die last hebben van het MIS-C virus. Het gaat dan niet om zulke aantallen als bij volwassen, maar het zal je kind maar zijn." Bij MIS-C treedt na de infectie een zeldzame ernstige ontstekingsreactie op.

Kinderarts Martijn van der Kuip raadt aan om jonge kinderen te vaccineren

Langetermijneffect: bescherming tegen ernstige ziekte

"De Gezondheidsraad en het ministerie van VWS hebben voor de introductie van een vaccin een hele strenge set van regels over wat mag en en wat niet als het gaat om vaccineren, en daar hebben ze hier bij kinderen ook naar gekeken", vertelt Van der Kuip. "Het kan ook geen kwaad om kinderen te vaccineren na een al doorgemaakte infectie."

"We horen dat mensen soms twijfelen over de lange termijneffecten. Maar de lange termijn effecten die er zijn, zijn precies die er juist moeten zijn, namelijk dat je lang beschermd bent tegen ernstige ziekte", zegt Van der Kuip. "Het boosteren is nog wel een heel apart onderwerp, dat moet ook voor kinderen nog uitgezocht worden."