De Communistische Partij in China voert een streng coronabeleid om de Olympische Spelen door te kunnen laten gaan, zónder corona. Maar het draagvlak onder de bevolking neemt af, zegt China-kenner Fred Sengers.

Sporters van over de hele wereld leven gespannen toe naar de Winterspelen die over 24 dagen beginnen in China. China zelf hanteert intussen en zero tolerance-beleid. Dat betekent dat nul besmettingen de norm is. Zelfs bij een klein aantal besmettingen zijn de maatregelen drastisch.

200 besmettingen per dag

De Olympische Spelen zijn naar China gehaald met het idee dat er ook een feestje te vieren valt en dat het land zich kan profileren op het wereldtoneel, vertelt Fred Sengers. "Maar omikron maakt ze nerveus. Afgelopen weekend waren er voor het eerst lokale besmettingen door omikron. Ook daar waart het virus rond, maar nog niet in enorme aantallen."

In heel China waren er gisteren 200 besmettingen. "Daar lachen wij om, maar ze hebben dus dat zero-covid-beleid. Zodra je bent besmet, ga je in quarantaine en de kring om je heen ook. En de andere mensen daar weer omheen moeten zich massaal laten testen."

Draagvlak

"Het is draagvlak is tot nu toe best groot", zegt Fred Sengers. "De Chinezen vinden in het algemeen, al is dat moeilijk te zeggen omdat ze met 1,4 miljard mensen zijn, dat de overheid het goed aanpakt. Het aantal doden is laag, het leven in die bubbel van 1,4 miljard mensen is goed te doen. Ze kunnen best veel dingen, meer dan wij nu. Maar er komen barstjes in het draagvlak."

Zo worden hele steden afgesloten van de buitenwereld als corona er opduikt. Afgelopen weken ging een stad in het midden van China op slot. "En daar hadden mensen op een gegeven moment geen voedsel meer en werden ze geweigerd bij het ziekenhuis. Dat doet wel wat met mensen natuurlijk."

Bron: EPA Chinese mensen in de rij voor een test omdat er 20 nieuwe besmettingen zijn

Chinees nieuwjaar

Er is een Chinees vaccin, maar het is nog onduidelijk of het goed werkt tegen de omikron-variant, vertelt Sengers. "Sommige wetenschappers zijn er sceptisch over, omdat het geen mNRA-vaccin is, dat zou beter werken."

Naast de Winterspelen die eraan komen staat er nog een evenement voor de deur in China: Chinees nieuwjaar. Het jaar van de tijger begint een paar dagen voor het begin van de Winterspelen. Veel Chinezen reizen dan om hun familie te zien. Dat hebben ze afgelopen coronajaren nog vaak laten schieten, maar het begint wel te kriebelen nu.

Bubbel

De Olympische Spelen worden voor sporters eigenlijk helemaal niet zo leuk. Het Olympisch dorp, ontmoetingen met mensen uit andere landen, nog blijven als je sport is afgelopen, daar is allemaal geen sprake van. "Er is een bubbel voor sporters en daar kun je maar op 2 manieren uit: in quarantaine of naar huis", vertelt Sengers.

Tot nu toe zijn alle reisrestricties heel streng geweest voor mensen die naar China willen. "De afgelopen 2 jaar kreeg je bijna geen visum. En als je het wel kreeg was het echt met zeer zware maatregelen. Maar nu ziet de bevolking dat er wél mensen worden binnengehaald. Maar goed, je gaat dus vanaf het vliegtuig meteen in een bubbel en komt nergens. Er is zelfs een waarschuwing geweest dat je niet mag helpen bij een ongeval met een bus vol Olympische sporters, je moet echt afstand houden van de mensen."