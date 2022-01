De Olympische droom van Lindsay van Zundert komt uit. Zij zal Nederland vertegenwoordigen bij het kunstrijden. Met haar moeder Chantal reisde ze de afgelopen jaren samen naar alle wedstrijden, maar juist nu mag zij niet mee.

Volgende maand wordt Lindsay 17 jaar. Dankzij haar wordt Nederland voor het eerst in 46 jaar weer vertegenwoordigd bij het Olympisch kunstschaatsen. "Van jongs af aan was dit een droom. Ik ben er trots op dat ik dat nu kan waarmaken", zegt de kunstschaatser.

Hard gewerkt

Toen Lindsay als jong meisje haar eerste wedstrijden schaatste werd meteen duidelijk dat er iets bijzonders op het ijs gebeurde. Jaren later, in maart 2021, kwalificeerde ze zich als eerste Nederlandse sporter voor de Olympische Spelen. Ze treedt daarmee in de voetsporen van Sjoukje Dijkstra, Joan Haanhappel en Dianne de Leeuw, die in 1976 als laatste Nederland vertegenwoordigde.

Nog even en dan vertrekt Lindsay naar China, daar beginnen de Olympische Spelen op 4 februari. "Ik heb er hard voor gewerkt, heb veel getraind." Haar moeder, oma en opa en zusje zijn in al die jaren een grote steun geweest, vertelt ze.

Bron: EenVandaag Moeder Chantal vindt het verdrietig dat ze niet bij het Olympisch debuut van haar dochter Lindsay kan zijn

'Blij dat het door kan gaan'

En juist zij, die altijd voor haar klaarstonden, kunnen er op de grote dag niet bij zijn. "Dat maakt mij wel verdrietig, ik weet hoeveel mama ervoor heeft gedaan om mij hier te krijgen. Ze stopt zoveel moeite en energie in mij. Eigenlijk heeft ze haar hele leven naar het schaatsen gezet, iets wat ik nu al 10 jaar doe."

Haar moeder, Chantal Vervuren, vindt het verdrietig dat ze niet mee kan naar de Spelen. "Maar het is niet anders. Ik ben al blij dat het door kan gaan met die coronamaatregelen."

Rituelen samen

Elke wedstrijd gaat Chantal mee. "We delen dan een kamer en voor een wedstrijd maken we mij samen klaar. Mijn moeder doet mijn make-up en we kletsen gezellig over alles behalve de wedstrijd."

"Het is wel fijn om voor een wedstrijd even met totaal iets anders bezig te zijn. Dat heb ik straks dus niet."

Niet op de tribune

15 en 17 februari staan rood omcirkeld in de agenda van Lindsay en haar familie. Dan zal ze haar kuur uitvoeren in Beijing. Deze heeft ze in de voorwedstrijden al een paar keer kunnen oefenen. Haar doel? De finale halen op 17 februari. Met Lindsay natuurlijk op het ijs en haar moeder thuis, voor de buis.

Dat Chantal thuis voor de buis zit hadden ze beiden liever anders gezien. "Je weet dat als je op het ijs staat, mama dan thuis kijkt. Kijken op tv is toch anders dan dat je er echt bij bent. Ik weet hoe trots mama op mij is en hoe mooi ze het vindt als ze mij in het echt ziet stralen."

Bron: EenVandaag Lindsay is klaar voor de Olympische Spelen

Teamleider Yvonne van Gennip

Andere topsporters die naar China gaan kent Lindsay nog niet. "Ik weet wel dat er langebaanschaatsers gaan en bobsleeërs, maar ik heb nooit echt met hen gepraat. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik denk dat het wel goed is voor mijn ontwikkeling om andere mensen in de topsport te ontmoeten", zegt ze.

Gelukkig staat ze er straks niet alleen voor. Haar coach, tweevoudig olympiër Jorik Hendrickx, gaat mee naar China. Er gaat daarnaast ook een teamleider mee. "Wat ik heb begrepen is dat ze denken aan Yvonne van Gennip, zij is ook al een test gaan draaien in Beijing." Yvonne van Gennip won tijdens de Olympische Winterspelen van 1988 in Calgary maar liefst drie keer goud op het langebaanschaatsen. "Ik ben wel heel blij dat zij daar dan ook is. Ze kent Lindsay en heeft een goede band met haar dus ik denk dat dat wel goed gaat komen", zegt moeder Chantal.

Dragen van de vlag

Over een paar weken is de openingsceremonie in het Olympisch Stadion in Beijing. Lindsay hoopt dat zij de eer krijgt de Nederlandse vlag te mogen dragen. "Dat zou natuurlijk echt geweldig zijn", zegt ze.

"Ik hoop dat er straks elke 4 jaar een kunstschaatser naar de Spelen toe kan vanuit Nederland." Misschien is ze dat over vier jaar zelf wel weer. En voor nu? "Van deze Spelen ga ik vooral heel erg genieten."