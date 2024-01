Kitesurfen staat dit jaar voor het eerst op het olympisch programma. Om haar droom waar te maken, verruilde kitesurfer Annelous Lammerts een aantal jaar geleden het freestylen in voor racen. "Een grote eer dat ik Nederland mag vertegenwoordigen."

Als kind keek Lammerts al naar de Olympische Spelen. "Ik vond het enorm gaaf om te volgen en straks sta ik er zelf."

Freestyle in plaats van racen

Het is de kroon op een carrière die inmiddels 14 jaar duurt, maar dat het zou gebeuren was helemaal niet vanzelfsprekend. Van huis uit doet Lammerts namelijk aan freestyle kitesurfen, waarbij het draait om springen en andere trucs. Ze won in die categorie verschillende Nederlandse en Europese prijzen.

Freestyle kitesurfen is een heel andere discipline dan kitesurfracen, de discipline die dit jaar debuteert op de Olympische Zomerspelen in Frankrijk. Bij kitesurfracen draait het om het zo snel mogelijk afleggen van een parcours op het water, iets waar Lammerts tot een paar jaar geleden nauwelijks ervaring mee had.

'Overstap maak je niet zomaar'

Toen bekend werd dat kitesurfracen een olympische sport zou worden, leek het haar dan ook niet realistisch dat ze zich zou kwalificeren. "Natuurlijk vond ik het supergaaf, maar kitesurfracen was niet mijn discipline, ik deed freestyle. Die overstap maak je niet zomaar."

Maar toen kwam ze thuis te zitten door corona, net als iedereen. "Op dat moment ben ik met racen begonnen. Alles viel weg en ik had opeens veel tijd over. Tijd om te oefenen en mee te trainen met het Nederlandse team toen dat weer een beetje kon."

'Weer de slechtste op het water'

Lammerts had veel twijfels in het begin. "Ik heb in al die jaren best wat opgebouwd en dat moet je dan allemaal opzij zetten voor een compleet andere discipline. Je bent weer de slechtste op het water en moet helemaal opnieuw beginnen."

Maar mede dankzij het vertrouwen van de coach van het Nederlands team en het Watersportverbond, waagde ze toch de sprong: "Ik denk dat ze mijn motivatie zagen. De jongens waren al een half jaar langer bezig en van hen kon ik veel leren. Op die manier is het best snel gegaan." Afgelopen augustus sleepte Lammerts haar olympische kwalificatie binnen.

Annelous op haar kiteboard in het water

Mentale aspect belangrijk

Ze heeft veel aan de sportpsycholoog van TeamNL, vertelt Lammerts. "Het mentale aspect speelt een belangrijke rol tijdens het kitesurfracen. Je moet heel scherp zijn. Als je helemaal stijf staat van de zenuwen kan je geen goede beslissingen maken. Ik probeer me daar zo goed mogelijk op voor te bereiden."

Want zenuwen zijn voor haar best een ding. "Ik merkte eerder al dat ik soms erg zenuwachtig was voor wedstrijden." Met hulp van haar psycholoog leert ze daar zo goed mogelijk mee om gaan.

'Enorm vrij op het water'

Op 4 augustus start het olympisch zeilevenement, waar kitesurfracen onderdeel van uitmaakt. Lammerts kijkt ernaar uit. Ze hoopt vooral dat het haar lukt om het plezier vast te houden waarmee het ooit allemaal begon.

"Vanaf het moment dat ik een trainvliegertje in mijn handen had, was ik verslaafd aan de wind", glundert ze. "Ik voel me enorm vrij op het water."