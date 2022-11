Hoewel de minister van Landbouw een oplossing heeft beloofd voor PAS-melders, hangt boerenbedrijven in Overijssel nu toch een dwangsom boven het hoofd vanwege hun stikstofuitstoot. Ook boerin Chantal Farjon maakt zich zorgen: "We volgden juist de regels."

In 2015 kreeg het veebedrijf van Chantal Farjon toestemming uit te breiden. De uitbreiding had een toename van de uitstoot van stikstof tot gevolg, die werd berekend in de PAS-regeling. Op basis daarvan kreeg Chantal een vergunning.

Dikke dwangsom

Nu, 7 jaar later, is de uitbreiding niet meer terug te draaien. In de tussentijd hebben verschillende rechters gezegd dat de PAS-regeling niet meer mag worden gebruikt als basis om vergunning te verstrekken. Er moeten nieuwe berekeningen worden gemaakt.

En nu stoot het bedrijf van Chantal ineens zoveel te veel stikstof uit, dat er een dikke dwangsom boven het bedrijf hangt als ze dat niet binnen 6 maanden weten te verminderen.

Boerderij verkopen

"Ik weet het precieze bedrag nog niet, maar bij een vergelijkbaar bedrijf ging het om 117.000 euro per kwartaal. Als mij zo'n dwangsom daadwerkelijk opgelegd wordt zal ik de boerderij moeten verkopen", vertelt de boerin.

En dat raakt niet alleen haar, maar ook haar ouders die op het erf wonen. Ook haar dochter heeft er een woning. "Onze wereld wordt op z'n kop gezet, terwijl we de regels zoals ze golden keurig hebben gevolgd."

Nog geen regeling

Overijsselse boeren en de Overijsselse politiek zitten flink in de maag met de PAS-regeling. De minister van Landbouw beloofde dat er op tijd een andere oplossing voor zou komen voor de bedrijven die onder de PAS regeling vielen.

Maar dat is nog niet gebeurd, en nu moet de provincie Overijssel van de rechter op gaan treden tegen boerderijen die niet de juiste vergunning hebben. De regeling om mensen die onder de PAS vielen een legale status te verschaffen is nog steeds niet van de grond gekomen.

'Ondermijnt democratie'

VVD-raadslid Jeanet Meijerink-Heuver uit Hardenberg ziet het met lede ogen aan. "Dit ondermijnt gewoon de democratie", zegt ze. "Mensen hebben de regels gevolgd, en worden nu vermalen in de raderen."

Samen met nog een aantal lokale politici schreef ze een brandbrief aan de Tweede Kamerfractie van de VVD. "Er moet op de korte termijn een oplossing komen voor deze groep", schrijven ze.

'We moeten wetten handhaven'

Verantwoordelijk gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie Overijssel zit ook met het probleem in zijn maag. "Wij willen als overheid naast mensen staan, mensen helpen en perspectief geven.", zei hij donderdag in de Overijsselse staten.

"We komen nu tegenover mensen te staan, dat is niet onze keuze. De wet laat ons geen andere optie dan optreden, we leven in een rechtsstaat en we moeten wetten handhaven."

Steunfonds oprichten

Afgelopen week stuurde het College van gedeputeerden een brief naar het kabinet waarin het smeekt om hulp bij het vinden van een oplossing van gevallen als die van Chantal Farjon.

Een van de plannen is het oprichten van een steunfonds is een van de voorstellen. De lokale VVD'ers zien daar ook wel wat in. Dat er wat moet gebeuren is voor iedereen in Overijssel in ieder geval duidelijk. Want er zijn in de provincie nog honderden gevallen als die van Chantal.