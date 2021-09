Het ministerie van Landbouw heeft vergevorderde plannen om honderden boeren uit te kopen en indien nodig zelfs te onteigenen, ontdekte NRC. Het kan voor boerin Lucinda betekenen dat zij haar grond verliest. "Ik heb geen leven meer als dit zou wegvallen."

"Het is alsof er een tikkende tijdbom op mijn erf ligt die elk moment kan ontploffen." Boerin Lucinda de Haan woont pal naast Natura 2000-gebied de Weerribben. "En mijn stallen zijn ook nog verouderd, dus waarschijnlijk sta ik heel hoog op de nominatielijst om onteigend te worden."

Onzekere tijd

Een onzekere tijd breekt aan voor de Overijsselse boerin, die al de derde generatie op haar boerderij is. Ze vraagt zich af of zij degene is die straks haar grond moet verlaten door de plannen van het ministerie. En dat terwijl ze de afgelopen jaren al heel wat klappen te verduren heeft gehad: "We hebben al veel vee weg moeten doen en zijn overgestapt op andere koeien met een kleinere ecologische voetafdruk."

"Wij boeren zijn de afgelopen tijd veel meebewogen waardoor we door bijna al onze financiële middelen heen zijn, maar steeds als ik een stap vooruit zet, ga ik twee stappen terug." Ze wordt er moedeloos van.

Extra stikstofmaatregelen noodzakelijk

Volgens het demissionaire kabinet zijn extra stikstofmaatregelen noodzakelijk, omdat bouwprojecten nog steeds moeilijk van de grond komen. Vergunningen voor onder andere tal van woningen en wegen werden van tafel geveegd door de Raad van State vanwege de door stikstof veroorzaakte natuurschade. Er is dus meer stikstofreductie nodig.

Daarom hebben de ministeries van Financiën en Landbouw vergevorderde plannen om honderden boeren uit te kopen en indien nodig te onteigenen, onthulde NRC vandaag. De kosten van deze operatie kunnen volgens de krant oplopen tot 17 miljard euro. "De plannen wijzen op een rigoureus andere aanpak, waarbij dwang niet langer taboe is."

Bron: EenVandaag De uitstoot in de landbouw-sector is de afgelopen jaren weliswaar afgenomen, maar niet genoeg, zegt het ministerie.

Dwang niet uitsluiten

Alle maatregelen, die de afgelopen jaren zijn genomen door boeren, zijn nog lang niet voldoende, ziet Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van regeringspartij D66. "Het is daarom goed dat het demissionaire kabinet verder denkt. Als een boer in een laatste geval echt niet wil meebewegen, dan is het goed dat een overheid de mogelijkheid tot onteigenen in handen heeft."

Volgens het Kamerlid hebben we er met elkaar voor te zorgen dat we deze problematiek oplossen. "Zodat zowel boeren als de natuur een toekomst hebben, en we weer kunnen gaan bouwen." De Groot wil daarom dwang niet uitsluiten, "maar pas nadat alle andere opties zijn bekeken."

'Gaat niet om het geld'

Voor de boerin is het bedrijf een belangrijk onderdeel van haar leven. "Als je als boer ineens van je erf gestuurd zou worden, dan verlies je een heel deel van jezelf." Lucinda is een boerin met passie voor haar dieren, niet vanwege het geld. "Dan was ik allang gestopt. Daar moet je het niet voor doen."

"De opa van mijn man is hier begonnen als boer. Daar heeft zijn vader vervolgens op voortgeborduurd. En nu zijn wij aan de beurt. Dus dat wil je echt niet opgeven, hoeveel geld er ook tegenover staat. Dus voorlopig verzet ik me nog wel even tegen plannen. Want als mijn boerenbedrijf zou wegvallen, dan heb ik geen leven meer. Daar wil ik niet aan denken."