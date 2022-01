Een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vandaag: bijna 35.000. De ziekmeldingen gaan door het dak: "We zitten over 2 weken op 1 miljoen mensen die niet naar hun werk kunnen", zegt crisis-expert Uri Rosenthal.

Als 1 miljoen mensen straks thuiszitten vanwege coronabesmettingen en quarantaines, is dat 20 procent van de beroepsbevolking, zegt oud-minister en oprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement Rosenthal.

10 dagen binnen

Hoewel die 1 miljoen thuiszittenden nog niet is bereikt merkt werkgeversorganisatie VNO-NCW nu al dat de bezetting bij veel bedrijven in de knel komt. Het is erger geworden sinds de aanscherping van de quarantainemaatregelen eind december vanwege de omikronvariant.

Sindsdien geldt dat mensen die nauw contact met een besmet persoon hebben gehad, en gevaccineerd zijn of genezen van het coronavirus, ook 10 dagen in quarantaine moeten. Eerder hoefden zij niet in quarantaine.

Crisis-expert Uri Rosenthal over het hoge aantal ziekmeldingen in EenVandaag op NPO Radio 1

Quarantaineplicht verkorten

Er wordt op dit moment naar verschillende scenario's gekeken om sectoren open te houden, zegt een woordvoerder van VNO-NCW, maar de werkgeversorganisatie roept het kabinet op om ook te kijken naar de verlichting van de quarantaineplicht.

Zoals bijvoorbeeld in België gebeurt, waar je als je geboosterd bent niet meer in isolatie hoeft. en verwijzen naar België, waar je, als je geboosterd bent, niet meer in isolatie hoeft.

Studenten en stagiairs inzetten

Hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University Ton Wilthagen is van mening dat er ook een duidelijk rol is weggelegd voor studenten en stagiairs om dit probleem op te lossen. "Zij zijn er al. Met goede begeleiding zou je ze kunnen inzetten op de werkvloer. We moeten dat gevoel weer even oprakelen, eerder deden we dat ook. Dat is nu een beetje weggezakt."

Een andere optie is mensen terugvragen, zegt Wilthagen. "Mensen die al met pensioen zijn, of ander werk zijn gaan doen." De hoogleraar vermoedt daarnaast dat de personeelsproblemen overbrugbaar. "Dat het een kwestie is van een paar maanden dat je met deze piek van enorme onderbezetting zit."

'Niet meteen problemen zien'

Crisis-expert Uri Rosenthal denkt dat het inkorten van de quarantaine naar 5 dagen een mogelijkheid is. Dat brengt risico's met zich mee, erkent hij, "maar die moet je afwegen, zeker als het gaat om het leeglopen van vitale sectoren." Ook hij vindt dat we mensen uit andere sectoren moeten halen, of uit het buitenland.

"Je moet de scherpe kantjes van de regels afhalen," zegt Rosenthal, "en niet bij elke oplossing meteen problemen zien, zoals we hier doen. "In de afgelopen 2 jaar hebben we te vaak gezien dat men nogal weifelden en twijfelden en zaken uitstelden om op zeker te spelen. Terwijl je in een crisissituatie risico's moet nemen om urgente situaties 't hoofd te bieden."