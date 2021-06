Erik Koper heeft vier kledingwinkels in toeristendorpen Egmond aan Zee en De Koog. Maar door corona ligt zijn omzet zo goed als stil. Om straks weer op te kunnen starten, heeft hij krediet nodig, maar de bank wees zijn aanvraag af.

Strandwinkels, noemt Erik zijn kledingzaken. Hij richt zich op strandgangers en toeristen. Met name Duitse, vrouwelijke toeristen. En die komen nu nauwelijks naar Nederland. "In september vorig jaar, toen Angela Merkel Nederland als code oranje bestempelde, stortte de omzet in. Sindsdien blijven Duitse toeristen weg. Het afgelopen jaar heb ik bijna geen inkomsten gehad."

Brullen tegen een muur

Tegelijkertijd lopen de kosten door: de huur van de winkelpanden, personeelskosten. De schulden stapelen op. Erik kreeg van de stress zelfs fysieke klachten. Om de crisis uit te komen, deed hij beroep op de coronakredietregeling van de overheid, de KKC. Maar die regeling dekte zijn tekorten niet.

Voor de financiering van zijn voorraad ging Erik naar de bank: "Ik had een doortimmerd plan, opgesteld en met goedkeuring van een accountant, maar het werd door de bank niet eens in behandeling genomen", zegt hij. "Het argument van de bank was dat mijn winkels dicht waren en dat ze het risico te groot vonden. Terwijl ik alle jaren voor corona goede jaarcijfers had en goede omzetten draaide. Mijn tegenargumenten haalden niets uit. Je staat tegen een muur te brullen."

Wekelijks klachten

Directeur Jan Meerman van INretail, de brancheorganisatie van winkeliers, herkent het verhaal van Erik. "Wij krijgen wekelijks klachten van ondernemers die gewoon geen krediet krijgen, terwijl het gezonde bedrijven zijn."

Hij denkt niet dat de banken mkb'ers uit de crisis zullen helpen. "Er zijn 15.000 winkels aangesloten bij INretail. 60 procent daarvan zegt problemen te hebben bij het krijgen van kredieten via de bank", weet Meerman.

Grote groep ondernemers in de kou

Meerman ziet dat banken wel kredieten verstrekken, maar vooral aan grotere bedrijven. "95 procent van het mkb heeft een lening nodig van niet meer dan 250.000 euro. We horen steeds vaker dat dat niet rendabel is voor de banken. Een klein krediet kost hen gewoon teveel geld."

Hij noemt het triest dat de grootste groep ondernemers in de kou staat. INretail gaat daarom meer samenwerken met alternatieve geldverstrekkers, zoals Qredits en MKBDoorgaan.

55.1 miljard euro aan kredieten

"We hebben juist in deze coronatijd veel kredieten verstrekt", zegt beleidsadviseur zakelijke dienstverlening Geert Gladdines van de NVB, de belangenbehartiger van de banken. Hij kan zich niet vinden in wat Meerman zegt.

"We hebben het afgelopen jaar 55,1 miljard euro aan kredieten verstrekt aan in totaal 56.000 ondernemers. Daar zitten ook veel mkb-ondernemers bij. De banken zijn wel degelijk geïnteresseerd in het financieren van het mkb."

Toekomstbestendig na corona?

Bij kredietverstrekking kijkt de bank vooral naar de toekomstbestendigheid van het bedrijf. Gladdines: "Voor ons is een belangrijke vraag: hoe ziet jouw omzet eruit als de pandemie voorbij is?"

Een andere vraag is of een ondernemer de lening in de toekomst terug kan betalen. "Voor ondernemers is de grote vraag hoe ze uit de crisis komen en herstellen, maar die vraag is ook voor de banken heel belangrijk. We vragen om cijfers, zowel van voor als tijdens de crisis. Banken willen ondernemers best helpen, maar soms is een lening niet verantwoord."

Bron: EenVandaag Erik in een van zijn kledingwinkels

Lening digitaal aanvragen

De aanvraag voor een lening moet digitaal. Een computer bepaalt dan of je in aanmerking komt voor een lening. Meerman hoort van veel ondernemers dat het persoonlijke contact met de bank wordt gemist.

"Veel ondernemers komen niet door die online-aanvraag heen, terwijl in een persoonlijk gesprek de lening op verantwoorde wijze geregeld kan worden. Zoek weer die persoonlijke benadering tussen ondernemer en bank, waarbij je het echte verhaal van de ondernemer hoort en waarbij op reële basis wel of geen krediet wordt verstrekt."

Elkaar weer vinden

Meerman hoopt dat banken en retailers elkaar weer gaan vinden: "Als de banken bereid zijn die financiering te geven aan de retail, dan zijn de vastgoedverhuurder en de gemeente er blij mee en houd je de werkgelegenheid in stand in die plaats."

"Daarmee komen we goed door de crisis heen. En als het niet gebeurt, voorspel ik dat er enorme gaten in de winkelstraten zullen ontstaan. Met alle gevolgen van dien."