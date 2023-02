Het prijsplafond voor de energierekening is vorige maand ingegaan, maar de meeste mensen merken dat nog niet in de portemonnee blijkt uit onderzoek van ING. De bank analyseerde daarvoor de transacties van ruim een miljoen van hun rekeninghouders.

Het prijsplafond is op 1 januari ingegaan en tegelijk is de marktprijs van gas en energie aan het zakken, maar op de energierekening is dit nog niet duidelijk te zien. In januari was het gemiddelde voorschotbedrag 207 euro, dat is 'maar' 5 euro minder dan in december. Uit het onderzoek van ING blijkt dat slechts 16 procent van de onderzochte huishoudens in januari een lager bedrag heeft overgemaakt aan hun energiemaatschappij dan in december. De meeste huishoudens (68 procent) betaalden in januari hetzelfde voorschotbedrag als de maand ervoor. Bij weer 16 procent werd het maandbedrag zelfs hoger.

Zelf actie ondernemen

Veel mensen verwachtten misschien dat de voorschotbedragen in januari al zouden gaan dalen. In de praktijk blijkt echter dat bij de meeste huishoudens het voorschotbedrag in januari nagenoeg gelijk is gebleven. Dat bij huishoudens veelal niks is veranderd kan komen doordat de meeste energieleveranciers in plaats van een automatische aanpassing er voor hebben gekozen hun klanten te adviseren over een nieuw voorschotbedrag.

De klant kan vervolgens zelf actie ondernemen om het bedrag aan te passen. Mogelijk is dat nog niet gedaan, zegt Marten van Garderen, macro econoom bij ING. "Daarnaast zullen er ook huishoudens zijn waarvan het advies nog niet is geëffectueerd in het voorschotbedrag in januari of die nog op een advies wachten."

Met gehaaste spoed

Wat volgens Sanne de Jong van prijsvergelijkingssite Gaslicht.com ook meespeelt is dat het plafond met haast is ingevoerd: "Daardoor kan het zijn dat termijnbedragen nog niet zijn bijgesteld. De energiemaatschappijen hebben geen tijd gehad om alles op tijd aan te passen."

Uiterlijk deze maand moeten de klanten een nieuwe termijnbedrag ontvangen. Maar dat geeft geen garantie op verlaging van de rekening. De Jong: "Alle leveranciers doen het ook op een andere manier. Dus nee, dat maakt het niet makkelijker voor een consument om daar een goed beeld van te krijgen."

In deze reportage leggen we uit hoe het komt dat we ondanks het prijsplafond nog vrijwel hetzelfde betalen voor onze energierekening.

Toezicht prijsvorming

De energiemaatschappijen kunnen de misgelopen inkomsten door het prijsplafond verhalen bij de overheid, wat een prijsopdrijvend effect zou kunnen hebben. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft daarom de controle op de prijsvorming van de energiemaatschappijen verscherpt.

De toezichthouder bracht een bezoek aan Essent, Eneco en Vattenfall en gaat maandelijks in kaart brengen de energieprijzen en de energiecontracten in de gaten houden om misbruik te voorkomen.