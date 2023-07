Van de meeste VVD- en CDA-kiezers mag het kabinet vallen als de gezinshereniging van asielzoekers niet ingeperkt wordt. Terwijl ChristenUnie-kiezers juist vinden dat hun partij uit de regering moet stappen als de gezinshereniging wél beperkt wordt.

Dat blijkt uit een flitspeiling van EenVandaag onder bijna 15.000 leden van het Opiniepanel, op de dag dat het kabinet opnieuw in crisissfeer bijeenkomt om het te hebben over asiel. Een halfjaar geleden beloofde premier Mark Rutte zijn partij de asielinstroom te beperken, maar tot nu toe zonder (veel) succes. Omdat zijn deadline nadert, schuwt hij volgens bronnen een kabinetsval niet.

Inperken gezinshereniging

Van alle punten die op tafel liggen, is gezinshereniging het meest omstreden. Op dit moment mogen gezinsleden van mensen met een verblijfsvergunning naar Nederland komen. Het gaat daarbij om de partner en/of minderjarige kind(eren). Minderjarige kinderen die een verblijfsvergunning krijgen, mogen hun ouders en andere gezinsleden laten overkomen.

VVD en CDA willen daar iets aan doen. Maar D66 en ChristenUnie vinden dat onwenselijk. Zo denken hun kiezers er ook over. Een meerderheid van de kiezers van D66 (70 procent) en de ChristenUnie (65 procent) vindt dat de regels voor gezinshereniging moeten blijven zoals ze nu zijn. De meeste kiezers van de VVD (66 procent) en het CDA (54 procent) vinden, net als hun partijen, dat die ingeperkt moeten worden.

Mijn partij moet uit het kabinet stappen als gezinshereniging niet beperkt wordt

Geduld VVD- en CDA-kiezers is op

Kiezers van VVD, CDA en ChristenUnie vinden het terecht dat hun partij hierover op ramkoers ligt. Zij willen in meerderheid dat hun partij uit het kabinet stapt als het kabinet anders wil besluiten dan hun partijstandpunt.

63 procent van de VVD-kiezers is voor een kabinetsval als gezinshereniging niet beperkt wordt: "De tijd van eruit proberen te komen is voorbij. Het moet afgelopen zijn met het vooruitschuiven van dit soort problemen", aldus een VVD-kiezer. Ook het geduld van CDA-kiezers is op. 55 procent wil dat hun partij uit het kabinet stapt als gezinshereniging niet beperkt wordt: "Het CDA moet nu maar eens smoelwerk laten zien. Op deze manier doormodderen, is slecht voor het draagvlak voor vluchtelingen."

'Bikker moet bij principes blijven'

ChristenUnie-kiezers willen juist in meerderheid (61 procent) dat hun partij uitstapt als gezinshereniging wél beperkt wordt. Zij willen dat de partij koste wat kost bij haar principes blijft.

Een ChristenUnie-kiezer heeft een duidelijke boodschap aan partijleider Bikker: "Mirjam, sta voor je principes in plaats van kiezen voor macht. Dan stem ik bij de volgende verkiezingen weer ChristenUnie."

Mijn partij moet uit het kabinet stappen als gezinshereniging wel beperkt wordt

D66-kiezers verdeeld

D66-kiezers zijn als enige van alle coalitiepartijen verdeeld. De ene helft (39 procent) vindt dat D66 in het kabinet moet blijven als gezinshereniging, tegen hun wil, ingeperkt wordt.

Van de andere helft (40 procent) moet D66 eruit stappen als de regeling ingeperkt wordt.