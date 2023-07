Niet alleen de coalitiepartijen, maar ook hun kiezers staan vaak lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het asielbeleid. Over één ding zijn de meeste kiezers op rechts én links het wel eens: de instroom van asielzoekers moet beperkt worden.

EenVandaag legde door het jaar heen verschillende plannen voor aan de leden van het Opiniepanel. Charlotte Nijs: "Terwijl kiezers dit thema steeds belangrijker vinden omdat ze er in het dagelijks leven mee te maken hebben pakt het kabinet in hun ogen keer op keer niet door."

Gedwongen opvang in gemeenten

In de zomer van 2022 wordt duidelijk dat de asielopvang in Nederland vastloopt. Opvangcentra zitten vol, en bij het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen mensen buiten. Het kabinet bekijkt of het gemeenten wettelijk kan verplichten om opvangplekken te regelen.



Voor VVD- en CDA- stemmers is zo'n spreidingswet een brug te ver. Zes van de tien zijn hier tegen. Deze kiezers menen dat gemeentes dwingen om asielzoekers op te vangen averechts werkt voor het draagvlak onder inwoners. Kiezers van D66, en in mindere mate ChristenUnie, zijn er wel voor. Maar een kabinetscrisis is dit de meeste coalitiekiezers dan nog niet waard.

Rechts én links voor beperken instroom

De meerderheid van alle ondervraagden (62 procent) is in principe voor het opvangen van oorlogsvluchtelingen in Nederland. Dit cijfer is al jaren stabiel en ook de huidige crisis verandert daar niets aan.

Tegelijk zijn er grote zorgen over de asielinstroom. In november 2022 is 84 procent hier bezorgd over. Die gaan over de woningmarkt, spanningen in de samenleving en het welzijn van vluchtelingen zelf. Driekwart (73 procent) spreekt zich uit voor een grens aan het aantal asielzoekers dat Nederland in mag komen. Ook al kan Nederland dat door verdragen niet zomaar zelf bepalen. Dit zijn niet alleen rechtse stemmers, maar ook grote groepen linkse kiezers. Zij vragen zich af of we wel zoveel asielzoekers moeten toelaten als we ze niet acceptabel kunnen opvangen.

Meerderheid gelooft plan VVD niet

Ook onder VVD-kiezers en -leden leven grote zorgen over de aantallen asielzoekers die ons land binnenkomen. Om steun van de VVD-Tweede Kamerfractie voor de asielwet te krijgen, beloofde premier Mark Rutte in november dat het kabinet de asielinstroom gaat beperken. Driekwart van de VVD-stemmers (74 procent) gelooft dan niet dat hem dat gaat lukken.

Tot op heden heeft Rutte die belofte niet ingelost en nu is het kabinet er dus over gevallen. Veel panelleden ergeren zich aan het gebrek aan daadkracht op dit dossier. Samen met de woningmarkt (50 procent) vinden ze immigratie (45 procent) het belangrijkste dat het kabinet nu moet aanpakken. Dat gebrek aan daadkracht straalt negatief af op het vertrouwen in het kabinet. Dat is structureel laag, bij de laatste peiling in juni is het slechts 17 procent.

Kabinetscrisis

Deze week deden de vier regeringspartijen een ultieme poging om het eens te worden over de aanpak van migratie. Het leidde tot een crisissituatie over het al dan niet inperken van gezinshereniging en uiteindelijk de val van het kabinet.

Veel kiezers gaven deze week aan dat ze het een kabinetscrisis waard vonden. Van de meeste VVD- en CDA-kiezers (63 procent en 55 procent) zou het kabinet mogen vallen als de gezinshereniging van asielzoekers niet ingeperkt zou worden. Terwijl ChristenUnie-kiezers (61 procent) juist aangaven dat hun partij uit de regering zou moeten stappen als de gezinshereniging wél beperkt zou worden.