VVD-kiezers zijn verdeeld over de asielwet waar de Kamerfractie mee akkoord is gegaan. Met die wet kunnen gemeenten gedwongen worden om asielzoekers op te nemen. Waar de kiezers het wel over eens zijn: de asielinstroom móet beperkt worden.

Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 5.000 mensen die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op de VVD hebben gestemd. De VVD-fractie ging eerder deze maand akkoord met de veelbesproken asielwet nadat partijleider Mark Rutte beloofde zich hard te maken voor een beperking van de asielinstroom.

Kabinetscrisis voorkomen

Bijna de helft (45 procent) van de ondervraagde VVD-stemmers vindt het acceptabel dat de Tweede Kamerfractie nu achter het kabinetsvoorstel staat. Een deel van hen vindt het oneerlijk dat sommige plaatsen, vooral Ter Apel, nu veel asielzoekers moeten huisvesten, terwijl andere gemeenten niets doen.

Maar wat nog veel vaker wordt genoemd, is dat het goed is dat er met de steun een kabinetscrisis is voorkomen. "Op een kabinetscrisis zit ik helemaal niet te wachten", schrijft iemand. "Daarom is deze uitkomst voorlopig wel acceptabel totdat er echt nieuwe verkiezingen komen."

Onherkenbaar in kabinet

De andere helft (48 procent) vindt het niet goed dat de VVD-fractie heeft ingestemd met de wet. Ze vinden het weinig liberaal en niet bij de partij passen om gemeenten van bovenaf te dwingen asielzoekers op te vangen. "Ik herken de VVD niet meer door instemming met deze wet", schrijft iemand daarover.

Deze kiezer is niet de enige met dat gevoel. 7 op de 10 mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen op de partij van Rutte hebben gestemd, vinden de VVD-standpunten niet zichtbaar genoeg in het kabinetsbeleid. "Ik snap dat er compromissen gesloten moeten worden in een kabinet met 4 partijen, maar ze hebben op te veel punten uit het partijprogramma toegegeven", aldus een VVD-stemmer.

Dweilen met kraan open

1 van de onderwerpen waar het VVD-stempel volgens kiezers duidelijker moet zijn, is de vluchtelingenstroom. Zowel voor- als tegenstanders van de asielwet geven massaal aan dat het hen vooral te doen is om het inperken van het aantal mensen dat naar Nederland komt. "Alleen de asielwet is dweilen met de kraan open", typeert iemand de situatie.

Ook voor de Kamerfractie is inperken het belangrijkste. Om steun van zijn partijgenoten te krijgen beloofde Rutte zich hard te maken om de asielinstroom te beperken. Slechts weinig VVD-kiezers geloven dat hij deze toezegging kan waarmaken. Vanwege verdragen en Europese grenzen denkt driekwart (74 procent) dat het hem niet zal lukken om minder asielzoekers hier naartoe te laten komen.