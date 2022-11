De VVD kan de wet om asielzoekers beter te spreiden over gemeenten steunen. Dat blijkt na een 4 uur durend overleg waar ook premier Rutte bij was. Politiek commentator Joost Vullings vertelt over wat er is gebeurd.

VVD-staatssecretaris Van der Burg wil dat er per 1 januari een wet ingaat om asielzoekers beter te spreiden over gemeenten, maar daarover ontstond onenigheid binnen de coalitie. De VVD wilde niet dat gemeenten gedwongen konden worden om asielzoekers op te nemen.

De beperking van de instroom van asielzoekers was voor de VVD een belangrijk punt. Na het overleg zei Rutte vanmiddag dat het 'niet eens zozeer over de spreidingswet ging'. "Het ging vooral over de grote bezorgdheid bij de fractie over de hoge aantallen van asiel-instromen. Ik ga er als voorman nu verder mee aan de slag, want die aantallen zijn inderdaad te hoog", zei hij.

1. Hoe heeft het zo ver kunnen komen en tot een crisisoverleg kunnen leiden?

"Het is een lang verhaal. Soms werken politieke partijen zichzelf in de nesten. Toen afgelopen zomer het hotel in Tubbergen werd aangekocht voor 200 tot 300 asielzoekers, was het land te klein. De VVD wilde ook niet dat gemeenten zo konden worden overvallen door grote aantallen asielzoekers."

"Maar staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel, overigens ook VVD'er, heeft de wettelijke plicht om asielzoekers op te vangen. Er werd toen bedacht om gemeenten te dwingen en om asielzoekers eerlijk te verdelen. Dat vond de VVD ook beter dan één gemeente overvallen met 200 tot 300 asielzoekers, maar toch bleven ze zich verzetten. De achterban vond dat verzet natuurlijk goed. Dus het werd groot en symbolisch gemaakt, totdat de VVD erachter kwam dat de andere 3 coalitie partijen de wet wel steunden. En toen dachten ze: hoe gaan we hier nou weer uitkomen?"

2. Je bedoelt dat dit overleg vooral voor de bühne was?

"De partij kwam op een gegeven moment op een punt dat ze er weer uit moesten komen, maar hoe doe je dat zonder gezichtsverlies? En dan voer je dus inderdaad een theaterstuk zoals vandaag op", zegt Vullings.

"Er werd gedaan alsof er een heel, heel, heel pittig gesprek had plaatsgevonden en dat de partij er uiteindelijk toch uit is gekomen. En dat dan het gevoel is: 'wat een fantastische overwinning voor de fractie'. En zo probeert de fractie zichzelf onder de blamage uit te draaien. Want nu kan de partij zeggen: Rutte gaat echt proberen de instroom in te perken."

3. Rutte gaat z'n best doen om de instroom van asielzoekers te beperken, kan dat wel?

"Ik denk wel dat Rutte echt zijn best gaat doen en het graag wil, maar Rutte loopt lang genoeg mee om te weten dat het heel moeilijk is", zegt Vullings.

"Want de instroom hangt samen met allerlei verdragen, die ook Europees zijn bepaald. Of het dus mogelijk wordt om minder mensen binnen te laten, is maar de vraag."

4. ChristenUnie-fractievoorzitter Segers zegt dat de goedkeuring van de spreidingswet niet gekoppeld mag worden aan nieuwe maatregelen om de instroom te verminderen. Maar dat is precies wat de VVD wil. Is er nu een nieuw probleem?

"De wet over spreiding van asielzoekers wordt afzonderlijk van de instroom van asielzoekers behandeld", zegt Vullings.

"In de discussie over de instroom van asielzoekers mag Rutte wél opkomen voor zijn belangen. Daarbij heeft hij nu alleen beloofd om zijn best te doen. Dat is eigenlijk een belofte van niks. Want wat heeft hij nou echt toetsbaar beloofd?"