Terwijl de VVD vandaag na crisisberaad instemt over een asielwet, merken ze in Ter Apel elke dag hoe hard het nodig is dat er meer opvangplekken komen. Vier straatcoaches moeten de overlast door asielzoekers in Ter Apel tegengaan.

Na het fractieberaad van de VVD heerst blijdschap bij VVD-fractievoorzitter Klaas Buigel van Westerwolde, de gemeente waar Ter Apel ligt. Hij was eerder teleurgesteld in het gebrek aan steun voor een spreidingswet van 'zijn' VVD.

Meer dan dorp met aanmeldcentrum

Dagelijks ziet Buigel hoe hard een wet nodig is, door het overvolle opvangcentrum in Ter Apel. "Nu is er eindelijk uitzicht op ontlasting. Ik hoop dat Ter Apel eindelijk eens positief in het nieuws komt. We zijn meer dan alleen een dorp waar een aanmeldcentrum staat", zegt hij.

Vanwege de overlast die er door de grote hoeveelheid asielzoekers is ontstaan in het dorp, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid vier straatcoaches ingezet. Sinds maandag zijn zij in het centrum van Ter Apel te vinden. "We zijn hier vooral om rond te lopen en overlastgevers aan te spreken."

Gewoon beveiligers

De Amsterdamse Marvin Irion is een van de vier straatcoaches in Ter Apel. "We zijn eigenlijk gewoon beveiligers. Maar ze noemen ons straatcoaches, omdat ik in 2006 het concept straatcoach ontwikkelde voor de gemeente Amsterdam. Die term is een beetje blijven plakken."

"Ons is aangegeven dat er veel overlast is, en dan vooral door veiligelanders", vertelt hij. "Dat zijn mensen die geen status hebben, maar wel in de wijk rondhangen. Ik hoor ook dat er veel winkeldiefstallen zijn."

'Geen wondermiddel'

Irion merkt dat de inwoners van Ter Apel sceptisch zijn over de komst van de straatcoaches. "We zijn geen wondermiddel, dus ik snap dat. Dat vind ik ergens wel goed. Als ze dan straks merken dat onze komst effect heeft, zijn ze extra blij."

Maar het is nu nog te vroeg om Irion te vragen naar ervaringen. Hij is pas een dag aan het werk als straatcoach in Ter Apel. Het doel is uiteindelijk vooral het aanspreken van overlastgevers.

Geen extra bevoegdheden

"Wij zijn uiteindelijk niet meer of minder dan een gewone burger", zegt Irion. "Als iemand iets steelt, dan ga ik erop af en vraag ik of ze dat terug willen leggen. Maar dat is iets wat jij als burger ook zou kunnen doen."

"Ik heb geen politietaken", legt hij uit. "We mogen niet zoveel en moeten vooral goed kunnen praten en de situatie kunnen inschatten." Voor nu is het inzetten van de straatcoaches nog een proef en is het onduidelijk hoe lang ze in Ter Apel zullen blijven.