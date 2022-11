Er zijn grote zorgen over de asielinstroom. Over de woningmarkt, spanningen in de samenleving en het welzijn van vluchtelingen zelf. Driekwart (73 procent) is dan ook voor een grens aan het aantal asielzoekers dat Nederland in mag komen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder het Opiniepanel over de asielcrisis die Nederland dit jaar doormaakt.

Zorgen over asielinstroom

84 procent van de ondervraagden is bezorgd over de huidige asielinstroom. Niet alleen rechtse kiezers zijn ongerust, ook grote groepen linkse kiezers, zoals die van de SP (85 procent), de PvdA (60 procent) en D66 (68 procent) delen die zorgen.

Ook al kan Nederland dat door verdragen niet zomaar zelf bepalen, er is op rechts én links steun voor een maximum op het aantal toe te laten asielzoekers.

Steun voor maximum aantal asielzoekers

Ongerust over spanningen in samenleving

Kiezers van links tot rechts zien vooral niet hoe een klein land als Nederland elk jaar zoveel nieuwkomers een plek om te wonen kan geven. Een ondervraagde daarover: "Er moet een balans zijn tussen de bevolkingsgroei en het aantal opvangmogelijkheden en huizen."

Verder zijn veel mensen ongerust over mogelijke spanningen tussen verschillende groepen in de samenleving als gevolg van de grote instroom. En ook de zorgen over het welzijn van asielzoekers door het gebrek aan opvangcentra worden breed gedeeld.

Redenen zorgen over asielinstroom

Schengen aanpassen

Welke groepen zijn wel en niet welkom? Mensen vinden in ieder geval dat Nederland bescherming moet blijven bieden aan vluchtelingen die in hun eigen land niet veilig zijn, zoals politieke en oorlogsvluchtelingen. Ook zijn arbeidsmigranten van binnen de Europese Unie volgens een meerderheid (55 procent) welkom.

De SP en coalitiepartij ChristenUnie riepen op tot een beperking van het aantal arbeidsmigranten, maar volgens grote groepen van hun kiezers (45 en 56 procent) moet Nederland deze mensen toelaten. Wel wil de grootste groep kiezers van de SP (60 procent) en de ChristenUnie (47 procent) dat het Schengen-verdrag aangepast wordt en dat arbeidsmigranten van binnen de EU een werkvergunning nodig hebben om hier te komen, zoals ChristenUnie-leider Segers voorstelt.

Welke groepen migranten zijn wel of niet welkom?

Kabinet slaagt niet

De enige groepen die volgens iedere achterban geweerd moet worden, zijn economische migranten en arbeidsmigranten van buiten de EU. Die komen hier voor een beter leven, maar zijn wel veilig in hun eigen land, is de tendens.

Maar de twijfel of het gaat lukken om de instroom te controleren is enorm. Premier Rutte beloofde zijn eigen fractie, in ruil voor goedkeuring van de spreidingswet, zich daar persoonlijk voor in te zetten, maar 87 procent verwacht niet dat het kabinet bij machte is om minder asielzoekers toe te laten. 8 procent gelooft daar wel in.