"Een nieuw kabinet, die de zaken anders zou gaan doen, neemt opnieuw klakkeloos over wat er in het OMT-advies staat", reageert waarnemend directeur Siebe Weide van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties op de mogelijke versoepelingen.

Haagse bronnen melden dat er morgenavond in de persconferentie versoepelingen worden aangekondigd. Onder voorwaarden gaan winkels, sportscholen en contactberoepen open. Ook scholen mogen weer fysiek lesgeven. Maar de cultuur-sector lijkt volledig achter het net te vissen. "Daar gaan we weer, dacht ik", zegt Siebe Weide.

Onbegrip

Volgens Weide is het juist nu van belang om weer naar het theater te gaan ,of naar het museum. "Sporten voor het lichaam mag wel, maar voor de geest niet. Ik begrijp dat niet. We willen ons weer mens voelen. En daar hoort cultuur ook bij."

Hij hoopt dat er toch nog iets verandert voor zijn sector. "De burgemeesters praten vanavond nog met de minister en ik hoop dat ze ons aan de orde gaan stellen. En het is nog niet naar buiten gebracht, dus ik gun het kabinet alle tijd nog even na te denken of dit wel echt de juiste keuze is."

'Cultuursector wil duidelijkheid'

Naast dat Weide het ongelofelijk betreurd dat er in zijn sector naar alle waarschijnlijkheid niet wordt versoepeld, hekelt hij het huidige beleid. "We hebben 2 jaar lang te maken gehad met steeds weer verrassingen. We hebben behoefte aan duidelijkheid", zegt hij.

En die duidelijkheid maakt de sector daarom zelf. "Volgende week publiceren we een plan waarin vier scenario's staan. Die geven aan bij welke epidemiologische stand je welke maatregelen en steun nodig hebt." Dat gaat volgens Weide helpen om teleurstellingen te voorkomen. "Want als wij open mogen hebben we zeker 2 weken nodig om up- and running te zijn. Op die manier hoeven er minder dingen op het laatste moment omgegooid te worden."

Blij dat rondsnuffelen weer kan

Een hele andere stemming is er in de winkelstraat in Amsterdam, waar het waarschijnlijk weer mogelijk wordt om te winkelen op afsprak. "Ja, natuurlijk gaat hier de vlag uit!", zegt Floortje Mebus, mede-eigenaar van tweedehands kinderkledingzaak Old West in Amsterdam. "Het is voor een winkel als de onze zo belangrijk dat mensen over de vloer komen en rondsnuffelen op zoek naar schatten. We hebben van alles tenslotte maar een."

Haar compagnon, Sofie Felperlaan, is wat terughoudender. "Ik denk weer terug aan dat gedoe met die afspraken en dat al plannen met het maximale aantal mensen. Leverde het nou echt zoveel op qua omzet?"

Bron: EenVandaag Floortje Mebus en Sofie Felperlaan

Click en collect is veel werk

Mebus kan zich herinneren dat toen het winkelen op afspraak vorige jaar inging het heel druk was. "We gingen toen heel 'high' met de omzet. Mensen gingen het half uur dat ze mochten winkelen van start alsof ze een minuut gratis winkelen hadden gewonnen."

Later kwam de klad erin en kwamen er ook mensen die een afspraak hadden gemaakt om te winkelen om vervolgens zonder aankoop weer te vertrekken. Toch is het beter dan het online winkelen en het huidige 'click and collect', wat duidelijk wordt als Mebus een vraag krijgt van een klant of ze pyjamaatjes maat 86 hebben. Ze loopt het rek langs en haalt er 5 stuks uit. "Hier ga ik een filmpje van maken, dat stuur ik naar de klant en dan laat die weten welke ze wil hebben." Soms duurt het drie dagen voor er een reactie is, dan hangen de pyjamaatjes weer op hun oude plek en moeten ze opnieuw uit het rek worden genomen.

Twee dagen in bed gelegen

Maar het kan nog persoonlijker. Regelmatig gaan ze middels beeldbellen de hele winkel door, waarbij de klant live kledingstukken kan aanwijzen. Het is allemaal veel werk voor niet veel opbrengst. De genoemde pyjamaatjes kosten 4,50 euro per stuk, waar de winkel zelf slechts twee euro aan verdiend.

De twee vragen zich af of we in een situatie komen waarin we van lockdown naar lockdown gaan. Deze laatste kwam hard aan. Mebus is toen twee dagen verslagen in bed blijven liggen. "Ik hoop echt dat dit laatste is", zegt ze. Ondertussen blijft het 'centen tellen' om het hoofd boven water te houden. Elke dag stellen de ondernemers zich een doel qua omzet om er voor te zorgen dat de huur van de winkel en hun eigen vaste lasten kunnen worden betaald.