De theaters en concertzalen zitten nog lang niet zo vol als in 2019. Ongeveer een derde van het publiek heeft na corona de weg nog niet teruggevonden. Toch ziet de schouwburg van Steenwijk een verrassende toename van relatief jong publiek.

Dat de zaalbezetting nog niet als vanouds is, is ook duidelijk voor directeur Han Evers van schouwburg De Meenthe in Steenwijk. "We zien iets bijzonders. Juist een deel van het trouwe theaterpubliek blijft thuis."

Abonnementen

"Laatst was er een avond waar normaal gesproken veel mensen met een abonnement op af komen. Doorgaans is dat ouder publiek", vertelt hij. "Daar kwamen nu maar 200 mensen op af."

Zonder coronamaatregelen kunnen er weer ruim 600 mensen in de grote zaal. "Veel mensen durfden toch nog niet, zo leek het."

Gasprijzen en mooi weer

Behalve terughoudendheid en gewenning spelen de omstandigheden volgens Evers ook een rol. "Mensen rijden vaak zo'n 40 kilometer om bij ons te komen. De benzine- en gasprijzen spelen een rol. En sinds de coronamaatregelen zijn gestopt, hebben we veelal mooi weer gehad. Dan maken mensen vaker een andere keuze."

"Ook die inflatie is zorgelijk. Dan moeten we gewoon heel eerlijk over zijn", zegt de directeur. "Als je in een maand 11 procent inflatie hebt, waar kies je dan eerst voor? Een uitje en een dineetje of een theaterbezoek?"

Jonger publiek

Toch is er nog een verrassende ontwikkeling, merkt Evers. "Een relatief jonger publiek heeft sneller z'n weg teruggevonden. Dan hebben we het over een publiek tot 45 jaar. Die komen vaker voor wat ik dan mainstream-voorstellingen noem."

Hierbij gaat het om bijvoorbeeld cabaret, musicals of een theatertournee van een band of artiest. Afgelopen is daar een voorbeeld van. De schouwburgdirecteur kon tevreden zijn met een uitverkochte zaal. "We hadden de band Bökkers. Die maakt nu echt een zegetocht door Nederland."

Nieuw publiek

Hendrik Jan Bökkers, voorheen muzikant van Jovink en de Voederbietels, maakt met zijn band sinds 2010 nummers in zijn eigen dialect. In 2021 maakte Bökkers landelijk indruk door deelname aan tv-programma De Beste Zangers.

Evers bevestigt dat een act als Bökkers een nieuw publiek aanboort. Die verbreding van het aanbod ziet hij ook bij andere theaters in de omgeving. Dat zijn negen theaters in de regio Zwolle waarmee Evers nauw in contact staat.

Twee voor de prijs van één

Maar dat nieuwe publiek moet ook op een andere manier bereikt worden, legt de schouwburgdirecteur uit: "We steken nu veel energie in marketing. We hebben de actie gehad dat mensen die weer een kaartje kochten, meteen nog een voorstelling mochten uitzoeken."

"En we bieden tegenwoordig ook voorstellingen aan op websites zoals Social Deal."

'Cultuur brengt balans'

Toch wil Evers niet alleen meer gegarandeerde successen programmeren. "Denk nou niet dat ik een hele serie commerciële producten hier ga neerzetten en dat al die experimenten dan nog maar even wachten. Ik heb centen nodig."

"Nee, nee, wij hebben onze taak", zegt hij. "We moeten ook dat kwetsbare koesteren. Daar zijn wij voor op uit. Cultuur brengt balans, kleur en nuance. Een land met een hoogwaardige cultuursector is een indicator van een goed, welvarend land."