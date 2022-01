Het OMT adviseert om op zijn vroegst pas eind deze maand de coronamaatregelen te versoepelen. Dat terwijl experts denken dat half januari het aantal ziekenhuisopnames gaat stijgen. Yorick Bleijenberg vertelt wat we de komende weken kunnen verwachten.

Voor het eerst sinds een maand is ook een stijging van 35 procent te zien in het aantal positieve tests in de weekcijfers van het RIVM. Verwacht wordt dus ook dat meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen.

Omikron

De toename van het aantal ziekenhuisopnames heeft te maken met omikron die aan een opmars bezig is en met dat mensen nog niet allemaal geboosterd zijn, zegt Bleijenberg. Hij houdt de coronacijfers bij op zijn website coronabeeld.nl en maakt ook de podcast SignaalWaarde.

Er wordt dus nog een stijging verwacht, maar kort daarna kan er volgens het OMT misschien versoepeld worden. Dat klinkt tegenstrijdig. Bovendien gaan volgende week de basisscholen en middelbare scholen weer open.

Piek terug te zien in ziekenhuizen

"Er is door de regering voor het scenario gekozen om de scholen te openen en dat betekent een verdere en snellere verspreiding van het virus. Die piek wordt zo hoog dat we dat terug gaan zien in de ziekenhuizen", vertelt Bleijenberg.

"Vervolgens kom je over die piek heen en daarna kom je weer in rustiger vaarwater. Maar dan moet de R wel echt eind januari onder de 1 zijn." Of dat eind januari is, weet Bleijenberg niet. "Ze gokken erop, omdat we aan het vaccineren zijn met de booster."

Kritiek

Ondertussen klinkt er kritiek over dat we volgens het OMT pas op zijn vroegst eind januari zouden kunnen versoepelen. "We zijn plots veranderd van het slechtste jongetje in het braafste jongetje van de klas", zegt viroloog Ab Osterhaus tegen De Telegraaf.

De langetermijnplanning van het OMT vindt viroloog Bert Niesters opmerkelijk, zegt hij tegen De Telegraaf: "Ik had niet gedacht dat de volgende stap pas mogelijk over een maand zou komen. Er zou toch juist beetje voor beetje versoepeld gaan worden. Volgens mij kun je het veel beter per week bekijken, want hier word je ook somber van."

Boosters lopen achter

Het OMT houdt rekening met het boosteren dat nog steeds doorloopt, maar niet iedereen die de eerste twee prikken heeft gehad, neemt ook een derde coronavaccin, blijkt uit cijfers.

"Maar we zijn goed bezig", zegt Bleijenberg. "Afgelopen week zijn er 1,6 miljoen boosters gegeven en verwacht werd dat er 1,4 miljoen werden gegeven. Dus daar zitten we fors overheen." Er zijn nu 4,8 miljoen boosterprikken gegeven, terwijl er 12 miljoen mensen zijn die de eerste twee prikken hebben gehad. "Dat loopt dus wel achter. We hebben nog een hele grote groep mensen te gaan."

Zo staat Nederland ervoor met de boosterprikken

Ziekenhuisopnames in het buitenland

Bleijenberg kijkt naar de cijfers en is geen viroloog, maar ziet dat landen om ons heen zich al voorbereiden op een stevige golf. Dus om over versoepelingen te praten, vindt hij het te vroeg. "De New York Times rapporteerde dat bij 1 op de 4 ziekenhuizen de ic vol ligt in de VS. In Londen neemt het aantal opnames ook fors toe en bouwen ze ook noodhospitalen."

"Door de lockdown daalt het aantal ziekenhuisopnames nu nog, maar als je te snel gaat versoepelen, kan het wel echt misgaan. Daar moet je wel echt voor uitkijken." We hebben dus een beetje een voorsprong, maar die moet je volgens Bleijenberg niet opgeven.