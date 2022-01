De speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling heeft stevige kritiek geuit op het politieoptreden bij coronademonstraties. Hij maakt een vergelijking met de Amerikaan George Floyd, die bij zijn arrestatie om het leven kwam.

VN-rapporteur Nils Melzer schrijft op Twitter, bij beelden van coronademonstraties vorig jaar in Den Haag en afgelopen zondag in Amsterdam: "Dit is een van de walgelijkste beelden van politiegeweld die ik heb gezien sinds George Floyd." Melzer vindt dat de agenten vervolgd moeten worden voor marteling.

Conclusies zonder onderzoek

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP is verbaast dat Melzer nu al conclusies trekt. "Ik dacht: 'Ik ga het rapport opzoeken waarop hij de uitspraken baseert, daar zal hij grondig onderzoek naar hebben gedaan, want dat lijkt me logisch als je deze teksten gebruikt'. Alleen is er tot mijn verbazing geen onderzoek, hij heeft het gedaan aan de hand van beelden."

"In Nederland onderzoeken wij eerst zaken", zegt Van de Kamp. "Om nu al deze conclusies te trekken, dat gaat wat mij betreft veel te snel." Van de Kamp wijst er ook op dat 2 agenten wel degelijk vervolgd worden voor hun optreden vorig jaar tijdens een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. UN Watch heeft inmiddels gevraagd of de VN-rapporteur wil aftreden.

'Olie op het vuur'

Universitair hoofddocent politie- en veiligheidstudies Jaap Timmer vindt de toon van Melzer wel heel hard. "Het zou mooi zijn geweest als de VN hier met een vragende houding zou zijn gekomen. Wat is hier aan de hand? Kunnen we ergens mee helpen?", zegt Timmer.

"Nu is het olie op het vuur gooien, want geheid dat bepaalde groepen dit zullen aangrijpen om nóg meer te benadrukken hoe verschrikkelijk de politie omgaat met de huidige corona-omstandigheden."

Politieagenten die iets anders gaan doen

ACP-voorzitter Van de Kamp zegt dat de uitlatingen van Melzer 'slecht gevallen' zijn bij politieagenten. "Dat allemaal opgeteld met wat er in de afgelopen periode -zowel in coronatijd als ook met oud en nieuw is gebeurd- merken wij dat dit wel eens de emmer doet overstromen."

"Ze zijn het zat dat voortdurend, wat ze ook doen, het never goed is. Ze hebben zoiets van 'wat doet het er eigenlijk nog toe wat wij doen? We moeten nog maar eens nadenken of wij nog verder willen met dit werk op deze manier", zegt Van de Kamp.

"Politie is de boksbal"

Er is wel een probleem, erkent Timmer, met geweld. "We hebben een probleem en je ziet ook dat groepen in de samenleving tegenover elkaar staan en de politie daarin de boksbal is. We slagen er maar niet in om die twee uitersten bij elkaar brengen en de VN, die daar juist zoveel ervaring in heeft, zou juist zo welkom zijn met die insteek."

Als politieonderzoeker op het gebied van geweldstoepassing voelt hij zich 'redelijk alleen'. "We kunnen namelijk met z'n alle vaststellen dat het toezicht op het politieoptreden in Nederland, in vergelijking met andere landen, niet zo goed is ontwikkeld. Daar zouden we een hoop kunnen winnen."

Blij

Controle Alt Delete, die zich inzet voor eerlijke en effectieve rechtshandhaving en tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld is, is juist blij met deze uitspraak van Melzer. "We zijn blij dat dit buitenproportionele geweld nu ook in het vizier is van de VN rapporteur", zegt Dionne Abdoelhafiezkhan van de organisatie.

"Elke vergelijking is heftig, maar volgens ons gaat het er vooral om dat wetshandhavers minder geweld gebruiken en de overheid op een transparante manier verantwoording aflegt over geweldstoepassingen."

'Onderzoek loopt al'

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp vindt het goed dat de VN-rapporteur onderzoek doet naar politiegeweld in verschillende landen. Melzer bezoekt later dit jaar Nederland. "Het zou beter zijn geweest dat op het moment dat hij hier was geweest, hij alle informatie tot zich had gekregen, dan tot een conclusie was gekomen, want er zitten veel meer kanten aan dit verhaal."

"Deze man moet ontvangen worden in Nederland, het is belangrijk om 'm te woord te staan", zegt hoofddocent Timmer. "We moeten hem gegevens bieden met wat er nu allemaal al gebeurt in de breedte. En dat er, in het voorbeeld dat hij aanhaalde, al een strafrechtelijk onderzoek loopt."