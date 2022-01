"80 procent van de coronapatienten heeft een BMI van meer dan 25", zegt hoogleraar preventieve geneeskunde Onno van Schayk. In talkshow Beau ging gisteravond de vraag op of we geen ic-problemen zouden hebben, als mensen minder zwaar zouden zijn.

"Als iedereen in Nederland een BMI onder de 25 zou hebben, dan zou het hele ic-probleem niet bestaan", zei ic-hoofd van het UMC Groningen Peter van der Voort gisteravond in het tv-programma Beau. Maar aan die BMI blijken na een rondvraag toch meerdere haken en ogen aan te zitten. Je buikomvang is een betere maatstaf om te bepalen hoe gezond je bent, zeggen deskundigen.

Buikomvang

Veel coronapatiënten op de ic hebben een hoog BMI, maar de hoogte van je BMI vertelt namelijk niet het hele verhaal over hoe gezond je bent. "Een bodybuilder kan ook een hoog BMI hebben, maar die heeft vooral veel spiermassa", vertelt hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum. Dat komt omdat je BMI berekend wordt op basis van je lengte en gewicht. Er wordt geen rekening gehouden met hoe dat gewicht tot stand is gekomen.

"Wat eigenlijk heel belangrijk is: hoeveel buikvet heeft iemand? Te veel buikvet maakt iemand kwetsbaarder. Met name als daarnaast nog sprake is van 1 van de 200 overgewicht-gerelateerde ziekten", zegt Van Rossum.

Virusdeeltjes

Dat komt omdat in buikvet veel virusdeeltjes rond kunnen gaan bij een infectie, legt Van Schayk uit. "Bij veel buikvet heb je veel meer ontstekingsstoffen en die bepalen eigenlijk onze afweer. Ons afweersysteem staat continu aan en raakt dan ook buiten balans. Het virus krijgt dan veel meer kans om zich te vermenigvuldigen." Om de vraag te beantwoorden of

Hij zou daarom liever zien dat we rekening houden met de hoeveelheid buikvet, als we het hebben over overgewicht en ic-bedden. "En de buikomvang is een makkelijke manier om dat te berekenen." Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het hele ic-probleem waarschijnlijk veel kleiner zou zijn geweest als we minder overgewicht hadden, zoals Van der Voort zei in Beau.

Niet alleen veel eten

Maar zeggen dat mensen met overgewicht het grootste probleem vormen en ze zo een schuldgevoel aanpraten, dat is niet de oplossing, vinden de deskundigen. "Overgewicht is niet zomaar een kwestie van 'eigen schuld, dikke bult'", vertelt Van Rossum.

"Er zijn heel veel maatschappelijke en biologische factoren die ervoor zorgen dat iemand overgewicht krijgt. Natuurlijk mag iemand wel verantwoordelijkheid nemen, maar we moeten ze niet de schuld geven. Dat is heel belangrijk."

Tandenpoetsen op één been

Wie toch zelf aan de slag wil, moet goed letten op voeding en voldoende beweging. "Eet veel groente en fruit, peulvruchten, vette vis. Dat is gezond. En zorg voor voldoende beweging", adviseert Van Schayk.

Door de avondlockdown en het sluiten van sportscholen en sportverenigingen is het nu misschien lastig aan de slag gaan. Voor hen heeft Van Rossum een paar simpele tips: "Ga eens elke dag tandenpoetsen op één been, dan heb je gelijk een krachtoefening. Of parkeer de auto wat verder weg en loop het laatste stukje. Dat zijn hele kleine dingen, maar als je die iedere dag doet, kan je daar heel veel gezondheidswinst uithalen."