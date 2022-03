Om overgewicht tegen te gaan wil het kabinet minder snackbars in de buurt van scholen. Kinderachtig, vindt columnist Özcan Akyol. En volgens hem werkt het ook niet. Maar is dat wel zo? Experts zien er wel degelijk de voordelen van in.

Het kabinet wil het aanbod aan fastfood dempen en begint daarmee in de buurt van scholen. "Het getuigt van weinig vertrouwen in mensen", zegt columnist Özcan Akyol. "Betutteling is niet de oplossing. Voorlichting wel."

Geen rationele keuze

Maar klopt dat wel? "We denken dat we rationeel en weloverwogen voedselkeuzes maken, maar eigenlijk maken we maar zo'n 10 procent van onze keuzes heel rationeel. En 90 procent dus niet, ook niet als het gaat om eten", zegt Liesbeth Velema, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum.

Dat is dan ook meteen de reden waarom zij zegt dat zo'n verbod wél werkt. "Ik vind dat geen betutteling, en heel veel mensen vinden dat gelukkig niet meer", zegt ze.

'Gestuurd door marketing van de industrie'

"Het is eigenlijk andersom: we denken dat we vrij zijn in de keuzes, maar we worden onwijs gestuurd door onder meer de marketing van de voedingsindustrie", vertelt Velema. "Die sturen ons richting ongezonde keuzes. Eigenlijk is dat juist de betutteling."

Ook hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell zegt dat zulke maatregelen kunnen werken. "Eén keten verbieden helpt niet per se, maar je ziet dat sommige buurten helemaal volstaan: dat maakt wel uit."

Voedselomgeving van belang

Overgewicht heeft wel meerdere oorzaken, zegt Seidell. "Maar de voedselomgeving is er absoluut één van. Daar is iedere wetenschapper het wel over eens, dat het voedselaanbod in een buurt grotendeels ook bepaalt wat mensen eten en hoe zwaar ze daarvan worden. "

Is die snackbar op de hoek bij kinderen écht de oorzaak van overgewicht? In België weten ze het antwoord. Wetenschappers keken naar de voedselomgeving van alle scholen in ons buurland, tussen 2008 en 2020. "We hebben gezien dat op scholen met een ongezonder aanbod het percentage van kinderen met overgewicht significant hoger is dan bij scholen waar de voedselomgeving gezonder is", zegt Stefanie Vandevijvere, onderzoeker van Sciensano.