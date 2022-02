Om te voorkomen dat ruim 60 procent van de Nederlanders in 2040 overgewicht heeft, moet er volgens deskundigen meer aandacht komen voor een gezonde leefstijl. In Wageningen hebben ze een oplossing: een gratis 2-jarig traject met een leefstijlcoach.

De gemeente Wageningen gaat samen met Sportservice Wageningen inwoners met een laag inkomen en overgewicht helpen met dit speciale programma. Annemieke Meurs is een van de deelnemers.

Laagdrempelige aanmelding

"Ik had een hele slechte conditie en een slecht zelfbeeld", vertelt Annemieke. "Ik dacht: ik moet wat doen. Gewone diëten hielpen niet, ik had echt een coach nodig." Daarom meldde ze zichzelf aan voor het speciale project. "Het was heel laagdrempelig."

Het traject begint met een groep tussen de tien en twaalf personen. "Je begint door verschillende onderwerpen te behandelen per sessie, samen met je groep", legt ze uit. "Het gaat over slaap, alcohol, maar ook over voeding. Zoals dat je niet naar de supermarkt moet gaan als je honger hebt."

Elkaar motiveren

"Daarnaast zijn er opdrachten. Zo moesten we op zoek gaan naar een gezond ontbijt, gezonde snacks", vertelt ze. "Dan heb je hele leuke resultaten die je met elkaar kunt delen. Iedereen komt aan met andere, lekkere recepten."

Het is ook fijn dat de deelnemers elkaar kunnen motiveren, legt ze uit. "Sommigen vinden het moeilijk om naar buiten te gaan om te bewegen. Als een ander dan voorstelt om samen een keer de honden uit te laten, kan je elkaar helpen."

Stress eten

Het project heeft bij Annemieke voor goede resultaten gezorgd. Ze is 33 kilo afgevallen door alleen haar leefstijl te veranderen. "Voorheen deed ik aan stress-eten, maar dat is nu weg."

Sinds drie weken gaat ze ook naar de sportschool. "Voorheen ging ik daar met tegenzin heen, maar nu vind ik het heerlijk. Ik heb eindelijk een trots gevoel", vertelt ze. "Ik lach nu elke dag en loop bijna zingend de deur uit."

Nationaal Preventieakkoord

Uit berekeningen van de GGD blijkt dat, als er niets verandert aan de leefstijl van Nederlanders, ruim 62 procent in 2040 overgewicht zal hebben. Dat komt neer op een Body Mass Index (BMI) van boven de 25. Met een BMI van 30 is er sprake van ernstig overgewicht.

In 2018 sloten zeventig organisaties en de Rijksoverheid een Nationaal Preventieakkoord om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Doel is dat in 2040 niet 62 procent, maar slechts 38 procent van de mensen overgewicht heeft.

Niet goed in hun vel

Het gratis project van de gemeente en Sportservice Wageningen is bedoeld voor mensen met overgewicht, maar ook voor mensen die niet goed in hun vel zitten of bijvoorbeeld last hebben van concentratieproblemen. De kosten worden vergoed door de verzekeraar en de gemeente. "De belangrijkste voorwaarde is dat je gemotiveerd bent", vertelt wethouder Leo Bosland.

Het 2-jarige traject was al beschikbaar voor volwassenen met een BMI van 30, maar is nu ook mogelijk voor volwassenen met een BMI boven de 25. Ook voor jongeren zijn er speciale programma's ontwikkeld. "Hoe eerder we erbij zijn, hoe beter."

Btw-tarief op groente en fruit naar nul

Het nieuwe kabinet heeft in de strijd tegen overgewicht onder meer aangekondigd een suikerbelasting in te willen voeren. Dat blijkt in andere landen een effectief middel tegen overgewicht. In Nederland moeten daarvoor nog wel afspraken met fabrikanten gemaakt worden.

In datzelfde kader is afgesproken om het btw-tarief op groente en fruit naar nul procent terug te brengen, maar dat gaat de komende jaren nog niet lukken. De software van de belastingdienst is verouderd en kan dit nu niet aan.