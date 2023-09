Een Russisch dreigement aan het adres van Nederland: in een talkshow werd gegrapt over een clusterbom op ons land om olieraffinaderijen te vernietigen. Reden tot zorg? Volgens deskundigen is het pure propaganda, 'maar het moet wel serieus genomen worden.'

Dinsdagavond zei Andrej Goeroeljov, lid van de Doema (Russische Tweede Kamer, red.) het op de staatstelevisie: dat Nederland 50 procent van de Europese olieraffinage van Europa verzorgt. Presentator Vladimir Solovjov vulde hem grappend aan: "Een uitstekend doel voor clusterbommen!". Is dat een serieus dreigement of niet?

Minder olieraffinaderijen

Eerst moet er sowieso iets opgehelderd worden: in Nederland produceert niet 50 procent van de Europese olieraffinage. "We zijn wel het derde of het vierde land qua grootte", zegt directeur Erik Klooster van de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie. "Maar het is verantwoordelijk voor 8 tot 9 procent van de totale productiecapaciteit in Europa." Een stuk minder dus. Maar hoe zit het met die bommen?

"Je moet je bedenken dat deze talkshows een script hebben", vertelt Ruslandkenner Helga Salemon. "Er is van tevoren een scenario gemaakt voor die talkshows. Niets van wat daar gebeurt is spontaan. Dat Solovjov het over clusterbommen heeft, doet hij eigenlijk alleen omdat de Verenigde Staten die laatst aan Oekraïne hebben geleverd."

Propagandamachine

"Die Solovjov is gewoon een van de marionetten van het Kremlin", legt Salemon verder uit. "Hij is een voormalig generaal die nu in het parlement zit. Hij is een poppetje, die veel optreedt in talkshows. En in die talkshows gaat het er niet over wat de gasten vertellen, maar dat hij zijn tirades kan houden. Hij is een giftig figuur in de propagandamachine."

Zo had hij onlangs ook nog commentaar op Nederland, toen het Internationaal Strafhof in Den Haag vroeg om de uitlevering van Poetin, vanwege het ontvoeren van Oekraïense kinderen. "Hij zei: 'Eén klap tegen de dam en er is geen land meer, dan overstroomt het. Deze tulpensnuivende, verknipte Amsterdammers gaan Rusland veroordelen? Wie zijn ze eigenlijk?'. Die man treedt de hele tijd op bij dit soort dingen."

'Gewoon ingehoord'

Dus hoe realistisch is een uitspraak van zo'n 'marionet' dan? "Het is natuurlijk heel ernstig. Het geeft ook aan hoe ver Rusland zich buiten de internationale gemeenschap heeft geplaatst, dat ze als tweede kernland in de wereld met kernwapens gaan dreigen", zegt ze. "Maar het is propaganda, het is niet te verwachten dat ze het doen."

Toch maakt dat het niet minder schandelijk, voegt Salemon toe. "We moeten het altijd serieus nemen als Rusland dreigt met kernwapens, omdat het gewoon ongehoord is. Het laat zien dat je geen zaken kan doen met Poetin, dat we niks kunnen met dat land."