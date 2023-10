Ondernemer Koen Koppens is op dit moment in Oekraïne voor de eerste handelsmissie sinds de oorlog. Voor hem heeft de reis een extra lading, omdat hij sinds het begin van de oorlog nauw betrokken is, maar nog nooit een stap in het land heeft gezet.

Koen levert al maandenlang geregeld hulpgoederen aan Oekraïne. Maar hij is er dus nog nooit zelf geweest. "Ik stap hiermee uit mijn comfortzone", vertelt hij. Wij spraken Koen voordat hij op het vliegtuig stapte. Hij verblijft in Lviv, in het westen van Oekraïne uit de buurt van de frontlinies, maar hij weet dat er altijd gevaar is.

Vaders die afscheid namen

Koen kan zelf geen concrete reden vinden waarom hij al sinds de eerste dag zo betrokken is bij de oorlog. "Op een of andere manier kwam het hard binnen." Hij zag altijd al een gevaar in Poetin, vooral in de weken voor de oorlog en werd uiteindelijk in het gelijk gesteld toen de eerste Russische troepen de grens overstaken.

Toen zag hij op internet een constante stroom aan beelden. "Ik zag vaders die afscheid namen van hun kinderen om te vechten." Koen is zelf ook vader. "Dat die mannen denken: het is mijn land, ik ga hiervoor strijden. Dat deed iets met mij." Door die beelden besloot hij dat hij wilde helpen.

Informeren via Telegram

Koen heeft zelf een ICT-bedrijf en kon dankzij zijn technische achtergrond Russische burgers informeren over de oorlog via Telegram. Hij kreeg verschillende reacties van de mensen die hij probeerde te informeren. Sommige mensen wilden met hem praten en anderen negeerden alles.

Later doneerde hij zijn eigen dieselgenerator, die hij eigenlijk als reserve had. "Ik kon daarmee in elk geval de straat van licht voorzien."

Rugzak opentrekken

Omdat Koen ook beroepsvlieger is, deed hij mee aan een missie van Ukraine Air Rescue om een vliegtuig vol medische hulpgoederen vanuit Duitsland over te vliegen naar het Poolse Mielec, vlakbij de grens met Oekraïne.

Het vliegtuig zat helemaal vol met rugzakken. "We hebben zo'n rugzak opengetrokken om te kijken wat erin zat." Daar zag hij allerlei middelen om zware wonden mee te verzorgen. "Dan weet je dat het echt serieus is."

Bron: Eigen foto De rugzakken zaten vol met allerlei middelen om zware wonden mee te verzorgen

Mix van emoties

Op de terugvlucht namen ze een Oekraïense jongen met leukemie mee vanuit Polen naar het Zwitserse Basel. "Het was zijn eerste keer vliegen en hij vond het geweldig, het was een enorme mix van emoties die door me heen ging."

Door al deze ervaringen, waardoor hij de mensen uit Oekraïne leerde kennen, heeft hij liefde voor het land ontwikkeld. Maar Koen was er nog nooit geweest omdat de missie maar tot de grens ging en de andere donaties vanuit Nederland werden gedaan.

Een steekje los

Dankzij de handelsmissie, georganiseerd door de Nederlands-Oekraïense Kamer van Koophandel, gaat hij nu voor het eerst echt naar Oekraïne. "Ik pak de tas en ga naar een land waar ik veel van houd en nooit ben geweest."

Hij vindt het niet al te spannend en grapt dat er misschien een steekje bij hem los zit. "Misschien moet ik mij meer zorgen maken." Maar hij is zich er wel bewust van dat Oekraïne nu niet te vergelijken is met Nederland.

Levensverzekering

Zo heeft Koen wel een paar bijzondere voorbereidingen getroffen voor de reis, vooral voor zijn familie. Hij heeft gevraagd of er iets gebeurt met zijn levensverzekering als hij per ongeluk komt te overlijden. "Ze zeiden dat er niks aan de hand is als ik niet aan het front vecht. Dat het gewoon kan, was wel bijzonder."

Dat Koen navraag wilde doen over zijn levensverzekering maakte voor hem wel duidelijk dat het geen normale reis is. "Je gaat wel naar een oorlogsgebied." Maar Koen gaat koste wat kost, het blijft voor hem een belangrijke reis omdat hij al maandenlang betrokken is. Voor zijn familie en vrienden was het ook geen discussie of hij mocht gaan of niet.

Onophoudelijke steun

Terwijl Koen nog elke dag bezig is met de oorlog, ziet hij de aandacht vanuit Nederland langzaam wegzakken. "Ik heb nog altijd een vlag hangen. Sommige mensen denken dan dat het de vlag van Zweden is. Dan zie je toch dat de aandacht weg is."

Toch is zijn steun onophoudelijk. Hij weet dat er veel onrecht is in de wereld en zegt dat de oorlog niet belangrijker is dan andere problemen. "Maar met name deze situatie is gewoon oneerlijk. Dit is gewoon een actieve daad van iemand."

Wederopbouw

Koen hoopt dat de oorlog snel voorbij is en de wederopbouw kan beginnen. Dat is een van de redenen dat hij meegaat met de handelsmissie. Hij wil helpen het land op te bouwen. "Ik kan lekker aan de zijlijn blijven toekijken, maar dat voelt niet als helpen."

Tijdens de handelsmissie ontmoet hij onder anderen de burgemeester van Lviv en gaat hij op bezoek bij verschillende lokale bedrijven. Hij heeft geen strikte doelen en hoopt bedrijven en organisaties te vinden die hij direct kan helpen tijdens de wederopbouw na de oorlog.