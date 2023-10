De UEFA en FIFA willen Russische voetbalteams onder de 17 weer toelaten tot internationale toernooien. Tot verbazing van de Nederlandse oud-voetballer Evgeniy Levchenko, zelf geboren in Oekraïne: "Ik vind dat echt zo krom en onacceptabel."

Levchenko snapt niet dat voetbalbonden UEFA en FIFA besloten hebben om Russische jeugdteams weer mee te laten doen aan internationale toernooien: "Het is krankzinnig dat ik dit soort berichten moet lezen."

'Jongeren mogen niet de dupe worden'

Sinds de aanval van Rusland op Oekraïne in februari 2022 zijn Russische voetbalteams uitgesloten van internationale competities. Maar de jeugd mag van de Europese voetbalbond nu dus wél meedoen. Ook de FIFA, de wereldvoetbalbond, heeft laten weten dit toe te laten.

"Kinderen zouden niet de dupe moeten worden van handelingen, waarvoor volwassenen verantwoordelijk zijn", zegt de UEFA in een verklaring. "Het is pijnlijk dat, door het slepende karakter van het conflict, een hele generatie kinderen niet uit mag komen in het internationale voetbal."

'Vrede en hoop'

"Ik begrijp de gedachtegang dat jongeren niet de dupe mogen worden van de oorlog, maar aan de andere kant is het onmogelijk in deze situatie om jongeren uit Rusland op een positieve manier kansen te geven, terwijl jongeren In Oekraïne worden vermoord", vindt Levchenko, die tegenwoordig voorzitter is van de Vereniging van Contractspelers (VVCS).

De UEFA zegt dat voetbal ook een boodschap moet zijn van vrede en hoop, vooral richting jongeren. Maar Levchenko vindt dat je dat in tijden van oorlog niet kan zeggen. "De ouders van kinderen uit Rusland die de kans krijgen internationaal te spelen, die vechten nu aan de frontlinie tegen Oekraïne."

'Krom en acceptabel'

"Het is toch krankzinnig dat Rusland nu een kans krijgt om aan internationale wedstrijden mee te doen en hun propaganda weer op gang te brengen?", gaat de Oekraïense oud-voetballer verder. "Ik vind dat echt zo krom en onacceptabel dat ik er soms geen woorden voor kan vinden."

Meerdere landen hebben al laten weten dat ze niet meedoen aan internationale voetbaltoernooien als ook een Russisch jeugdteam deelneemt. Het gaat onder andere om Zweden, Denemarken, Engeland en Polen.

Glashelder uitspreken

Nederland staat nog niet in dat rijtje. Levchenko: "Ik hoop heel erg dat de KNVB snel reageert, want het is nu tijd om te zeggen: wij kunnen dat niet accepteren. Je kan in een tijd van oorlog hier niet overheen stappen en zeggen 'oke, wij gaan tegen de Russen spelen'."

Of de Russen onder neutrale vlag mee mogen doen met de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar, is nog niet duidelijk. Maar het Kabinet heeft al gezegd dat de Russen onder geen beding mee mogen doen. "Ik denk dat dat de enige manier is, je glashelder uitspreken. Dat is ook een wapen tegen Rusland om te laten zien dat zij met hun propaganda niks kunnen bereiken."

Onthaald en een bloemetje

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) komt 15 tot 17 oktober bij elkaar en neemt dan mogelijk een beslissing over de deelname van Russische atleten aan de Olympische Spelen. Eerder werd al wel bekend dat sporters uit Rusland wel mee mogen doen aan de Paralympische Spelen.

"Stel dat Russische spelers een medaille winnen, die kans is heel groot. Ze worden dan onthaald in het Kremlin, krijgen een bloemetje en Rusland wil aan iedereen laten zien 'Kijk, wij zijn de beste'."

Afstand van regime

Wat Levchenko betreft mogen spelers wel mee doen onder neutrale vlag, mits ze afstand hebben genomen van het regime van Poetin.

"Die sporters moet je juist toelaten en proberen kansen te creëren dat zij hun eigen sport kunnen beoefenen. En ik vind dat Europa en Amerika er absoluut een bepaalde rol in kunnen spelen om die atleten toe te laten en onderdak aan te bieden."

Wachten UEFA af

De KNVB laat weten: 'Het is natuurlijk vreselijk dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog niet tot een einde is gekomen en er voorlopig ging zicht is op vrede voor de mensen in Oekraïne. Als signaal naar de Russische overheid heeft de internationale voetbalgemeenschap het Russische voetbal vergaande beperkingen opgelegd.'

Een boycot zien zij nu nog niet zitten: 'De KNVB heeft kennisgenomen van het voorgenomen besluit van UEFA om minderjarige Russische teams onder strikte voorwaarden weer toe te laten tot jeugdcompetities. Voor nu wachten we de nadere uitwerking van UEFA af. Daarna treden we in overleg met UEFA, het kabinet en Europese collega voetbalbonden over de consequenties.'