Polen zegt te stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne. Middenin een oorlog ruzie krijgen met je trouwste bondgenoot klinkt niet handig. Maar het lijkt in dit geval vooral een storm in een glas water.

De premier van Polen, Mateusz Morawiecki, zei woensdag dat hij geen wapens meer zou leveren aan Oekraïne, voor de oorlog tegen Rusland. De landen hebben een meningsverschil over de graanexport.

Poolse verkiezingen

Het conflict over de graanexport sluimert al langer. Polen, Hongarije en Slowakije hebben een importverbod ingesteld voor graan uit Oekraïne. Dat conflict speelt zeker een rol, maar dat het nu opeens zo groot wordt heeft ook te maken met 15 oktober. Dan zijn de verkiezingen in Polen.

"We moeten het even in context plaatsen", zegt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Er komen verkiezingen aan in Polen en de heersende partij is erbij gebaat om de boeren achter zich te krijgen. Die zijn niet gebaat bij goedkoop graan. Dus dan krijg je zo'n polemiek als deze."

Bliksemafleider

Zeggen dat ze geen wapens meer leveren, is vooral een bliksemafleider voor Polen, zegt De Kruif. "In de Poolse regering speelt namelijk een schandaal, omdat medewerkers van de heersende partij geld hebben verdiend aan de migratie, en daar wil je als land vanaf."

"Je wil als land anders in de media komen, dan is dit wel een heel goed middel om de boeren te gaan steunen", zegt De Kruif.

Al veel weggeven

Voor de bühne of niet, het stoppen met leveren van wapens klinkt niet fijn voor Oekraïne. Toch valt dat In de praktijk wel mee. Polen leverde namelijk al bijna geen wapens meer aan Oekraïne. Wat ze hadden, hebben ze al weggeven. "Oekraïne is vooral nu afhankelijk van wat andere landen leveren", zegt De Kruif.

Polen is al vanaf het begin de meest trouwe bondgenoot van Oekraïne en heeft bijvoorbeeld veertien straaljagers en 320 tanks geleverd. Meer kan het land simpelweg niet weggeven omdat anders hun eigen verdediging in gevaar komt.

Doorvoeren gaat door

Polen is wel een heel belangrijk doorvoerland voor wapens aan Oekraïne. Een klein regionaal vliegveld aan de grens met Oekraïne is uitgegroeid tot een gigantische logistieke hub. Materieel zoals tanks, artillerie en luchtafweer, het gaat allemaal via Polen Oekraïne in.

Die leveringen aan Oekraïne komen niet in gevaar, want de Poolse regering heeft beloofd dat die door zullen gaan. "Polen en Oekraïne hebben namelijk dezelfde vijand, en dat is Poetin", zegt De Kruif.